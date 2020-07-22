Google servisleri bu telefonlarda çalışmayacak

Google'dan telefon sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir karar çıktı. Bu kararın ardından bazı telefon modelleri tamamen ölüme terk ediliyor.Eskiyen telefonlar sadece kullanıcılar için değil, uygulama geliştirenler için de büyük bir sorun ve uygulamalar bu telefonlarda ya yavaş çalışıyor ya da hiç çalışmıyor.Google ise önemli bir karar alarak yavaş telefonlar için geliştirdiği Android Go işletim sistemi için yeni bir sınırlama getiriyor.Bu sınırlama ile birlikte 1 GB RAM'i bulunan hiçbir telefonda Google servisleri artık çalışmayacak. Peki bu sınır ne olacak?Google, Android Go ile çalışan telefonlarda RAM seviyesini alt sınır olarak 2 GB olarak belirledi. Bugün için satılan pek çok telefonda 3 GB, 4 GB, 6 GB RAM bulunuyor; ancak eski telefonlarını kullanmakta ısrar edenler için Google'ın aldığı bu karar hayli önemli.Peki Google, en yeni işletim sistemi olan Android 11'i hangi telefonlarına yükletecek? İşte o telefonlar...Ekranı: 6.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Kirin 980 Bataryası: 3650 mAhEkranı: 6.3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Exynos 990 (7 nm+) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.5 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T Bataryası: 4300 mAhEkranı: 6.2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Exynos 990 (7 nm+) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.26 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Kirin 980 (7 nm) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Bataryası: 4200 mAhEkranı: 6.9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Bataryası: 5000 mAhEkranı: 6.47 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Kirin 980 (7 nm) Bataryası: 4200 mAhEkranı: 6.18 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) Bataryası: 3500 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Bataryası: 3500 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) Bataryası: 4000 mAh