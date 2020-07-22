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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 12:59,

Google servisleri bu telefonlarda çalışmayacak

Google'ın sahibi olduğu başta Gmail, Google Haritalar, Google arama motoru uygulaması dahil tüm Google servisleri bu telefonlarda artık hiç çalışmayacak.

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1
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Google'dan telefon sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir karar çıktı. Bu kararın ardından bazı telefon modelleri tamamen ölüme terk ediliyor.

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Eskiyen telefonlar sadece kullanıcılar için değil, uygulama geliştirenler için de büyük bir sorun ve uygulamalar bu telefonlarda ya yavaş çalışıyor ya da hiç çalışmıyor.

3
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Google ise önemli bir karar alarak yavaş telefonlar için geliştirdiği Android Go işletim sistemi için yeni bir sınırlama getiriyor.

4
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Bu sınırlama ile birlikte 1 GB RAM'i bulunan hiçbir telefonda Google servisleri artık çalışmayacak. Peki bu sınır ne olacak?

5
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Google, Android Go ile çalışan telefonlarda RAM seviyesini alt sınır olarak 2 GB olarak belirledi.

6
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Bugün için satılan pek çok telefonda 3 GB, 4 GB, 6 GB RAM bulunuyor; ancak eski telefonlarını kullanmakta ısrar edenler için Google'ın aldığı bu karar hayli önemli.

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Peki Google, en yeni işletim sistemi olan Android 11'i hangi telefonlarına yükletecek? İşte o telefonlar...

8Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

9Redmi Note 8
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Redmi Note 8

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665

Bataryası: 4000 mAh

10Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

11Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

12Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

13Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

14Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

15
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16Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

17Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

18Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

19Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

20Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

21Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

22Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

23Honor View 20
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Honor View 20

24Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

25Nokia 6.2
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Nokia 6.2

26Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

27Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

28OnePlus 8
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OnePlus 8

29Realme 6i
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Realme 6i

30OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

31Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

32Honor Magic 2
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Honor Magic 2

33Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

34Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

35Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

36LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

37Redmi K20
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Redmi K20

38Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

39Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

40Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

41Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

42Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

43Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

44Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

45Realme 5
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Realme 5

46Samsung Galaxy A10
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Samsung Galaxy A10

47Xiaomi Mi Note 10 Pro
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Xiaomi Mi Note 10 Pro

48Xiaomi Mi A3
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Xiaomi Mi A3

49Xiaomi Mi 9T
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Xiaomi Mi 9T

50Xiaomi Poco F2 Pro
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Xiaomi Poco F2 Pro

51HuaweiP30 Lite
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HuaweiP30 Lite

52Huawei P20
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Huawei P20

53Huawei P20 Pro
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Huawei P20 Pro

54Honor V20
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Honor V20

55Honor 20
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Honor 20

56Honor 10 Youth Edition
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Honor 10 Youth Edition

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Honor 20i

58Honor 30
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Honor 30

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Realme XT

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Oppo Reno 3

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Oppo A5

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LG G8X ThinQ

65Samsung Galaxy A91
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Nokia 8.2 5G

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