Google resmen kapatıyor! Bir dönemin sonu geldi

Google, yıllar sonra radikal bir değişikliğe gidiyor ve popüler uygulamasının fişini çekiyor.Spotify ve Apple Music ile rekabette geri kalmamak isteyen Google, YouTube Music platformunu hayata geçirmişti. İşte şimdi sıradaki adım hayata geçiriliyor...Google Play Music, Ekim ayında tamamen kapatılacak. Bu platformdan müzik alanlar YouTube Music'e satın alımlarını taşıyabilecek. Diğer yandan telefonlar da güncelleniyor...Bu telefonlara dikkat! Kullandığınız telefonun modeli listede var mı? İşte Android 11'e yükselecek telefonlar...Ekranı: 6.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Kirin 980 Bataryası: 3650 mAhEkranı: 6.3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Exynos 990 (7 nm+) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.5 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T Bataryası: 4300 mAhEkranı: 6.2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Exynos 990 (7 nm+) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.26 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Kirin 980 (7 nm) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Bataryası: 4200 mAhEkranı: 6.9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Bataryası: 5000 mAhEkranı: 6.47 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Kirin 980 (7 nm) Bataryası: 4200 mAhEkranı: 6.18 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) Bataryası: 3500 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Bataryası: 3500 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) Bataryası: 4000 mAh