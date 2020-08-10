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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 11:20,

Google resmen kapatıyor! Bir dönemin sonu geldi

Google düğmeye bastı. Yıllardır hayatımızda olan ve milyonlarca kullanıcıya hizmet veren servisini resmen kapatıyor.

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1
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Google, yıllar sonra radikal bir değişikliğe gidiyor ve popüler uygulamasının fişini çekiyor.

2
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Spotify ve Apple Music ile rekabette geri kalmamak isteyen Google, YouTube Music platformunu hayata geçirmişti. İşte şimdi sıradaki adım hayata geçiriliyor...

3
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Google Play Music, Ekim ayında tamamen kapatılacak. Bu platformdan müzik alanlar YouTube Music'e satın alımlarını taşıyabilecek. Diğer yandan telefonlar da güncelleniyor...

4
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Bu telefonlara dikkat! Kullandığınız telefonun modeli listede var mı? İşte Android 11'e yükselecek telefonlar...

5Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

6Redmi Note 8
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Redmi Note 8

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665

Bataryası: 4000 mAh

7Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

8Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

9Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

10Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

11Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

12Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

13Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

14Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

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16Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

17Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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19Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

20Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

21Honor View 20
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Honor View 20

22Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

23Nokia 6.2
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Nokia 6.2

24Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

25Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

26OnePlus 8
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OnePlus 8

27Realme 6i
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Realme 6i

28OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

29 Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

30Honor Magic 2
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Honor Magic 2

31Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

32Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

33Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

34LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

35Redmi K20
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Redmi K20

36Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

37Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

38Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

39Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

40Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

41Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

42Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

43Realme 5
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Realme 5

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