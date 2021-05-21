Google hileleri ve gizli özellikleri şaşırtıyor! Keyifle uygulayacağınız Google hileleri

Çarkıfelek oynamak isterseniz bunun da basit bir yolu var. Google üzerinden "spinner" kelimesini arattığınızda, karşınıza küçük bir çarkıfelek oyunu çıkacak. Daha sonra çarkı çevirin ve hangi numaranın geldiğini görün.



Google üzerinden canlıları üç boyutlu olarak görebilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzdan "Google" uygulamasına girin ve aramak istediğiniz hayvanın adını yazın. Örneğin 'dinazor' yazıp arattığınızda "3D olarak göster" butonu ile karşılaşacaksınız. Buraya tıkladığınızda aradığınız hayvanon iç boyutlu görselini görebilirsiniz. Bu özellik sadece mobil uygulamada yapılabilmektedir.