Google hileleri ve gizli özellikleri şaşırtıyor! Keyifle uygulayacağınız Google hileleri
İnternet kullanıcıları her gün Google'da ziyaret ediyor. Ancak dünyanın en fazla tıklanan arama motoru Google'ın gizli özellikleri de bulunuyor. Peki bunlar nelerdir? İşte Google hileleri ve gizli özellikleri...
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1
Bazı gizli komutlarla Google hilelerini deneyebilirsiniz. Bunlar şaşırtıcı olmasının yanı sıra eğlenceli de olabiliyor. Bu hileler ile oyun bile oynayabilirsiniz. Peki ama nasıl mı? İşte keyifle uygulayacağınız Google hileleri
2
Çarkıfelek oynamak isterseniz bunun da basit bir yolu var. Google üzerinden "spinner" kelimesini arattığınızda, karşınıza küçük bir çarkıfelek oyunu çıkacak. Daha sonra çarkı çevirin ve hangi numaranın geldiğini görün.
Google üzerinden canlıları üç boyutlu olarak görebilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzdan "Google" uygulamasına girin ve aramak istediğiniz hayvanın adını yazın. Örneğin 'dinazor' yazıp arattığınızda "3D olarak göster" butonu ile karşılaşacaksınız. Buraya tıkladığınızda aradığınız hayvanon iç boyutlu görselini görebilirsiniz. Bu özellik sadece mobil uygulamada yapılabilmektedir.
3
"Google Gravity" diye yazıp ardından "kendimi şanslı hissediyorum"a tıklayın ve karşınıza yerçekimsiz bir ana sayfa çıkacak.
Peki Google'da "recursion" kelimesini arattınız mı? Tekrarlama, yenileme anlamına gelen bu kelimeyi arattığınızda karşınıza "Bunu mu demek istediniz?" uyarısı ve recursion kelimesi çıkacak. Daha sonra "recursin" üzerine her tıkladığınızda aynı ekran ile karşılaşacaksınız.
4
Pacman oynamak için bir program veya mobil uygulama indirmenize gerek yok. Google üzerinden de kolayca oynayabilirsiniz. Bunun için pacman kelimesini aratıp Doodle'ı açın. İstediğiniz kadar pacman oynayabilirsiniz.
Google çeşitli hileler mevcut. Bunlardan biri de "askew"... Google'da 'askew' diye aratınca ekranınız biraz sağa kayacak. Arama sonuçları da bu çarpık ekran üzerinden gösteriliyor.
5
Yazı-tura atmayı da Google üzerinden deneyebilirsiniz. Bunun için "flip a coin" cümlesini aratmanız yeterli. Sonrasında dilediğiniz kadar yazı tura atabilirsiniz.
Google'a "do a barrel roll" yazdığınızda ekranınızın döndüğünü görebilirsiniz. Bu kelimeyi arattığınızda sonuç sayfası gelmeden önce ekranınız dönecek ve daha sonra sonuç sayfası gelecek.
6
Arama motoruna "zomquilt" yazın ve ilk çıkan sayfaya girin. Sonu gelmeyen bir animasyonla karşılaşacaksınız.
Google'a "blink html" yazdığınızda ise bazı kelimelerin yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Blink kelimesi 'göz kırpmak ve yanıp sönmek' anlamlarına gelmektedir. "blink html" diye arama yaptığınızda bazı kelimeler yanıp sönecektir.