Google durduruldu hatası çözümü: Google'da sorun mu var ve çöktü mü? Google'da sürekli durdurulma hatası çözümü..

2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın



Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.



Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.



Telefonunuzdan “Ayarlar”a gidin“Uygulamalar”a gidinGoogle Play Store’u bulunUygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçinHemen alt kısımdan “Depolama” kısmına tıklayarak “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapınArdından Android telefonunuzu yeniden başlatınÇalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.Ek Adımlar ( Yukarıdaki adımlardan sonra sorun çözülmezse aşağıdaki adımları deneyiniz)



Play Store güncellemelerinin yüklemesini kaldırın ve güncellemeleri yeniden yükleyin



Güvenilir bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun. Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı Uygulamalar'ı açın.



Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer Güncellemeleri kaldır'a dokunun.



Play Store uygulamasını fabrika sürümüne geri döndürmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.Google Hesabını Tekrar Ekleyin



“Ayarlar”ı açın“Hesaplar”a girinGoogle’ı seçinGoogle hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan “Hesabı Kaldır”ı seçinTelefonu yeniden başlatınHesabınızı yeniden ekleyinGoogle Hizmetler



“Ayarlar”a gidin“Uygulamalar”a gidinTelefon modeline göre tüm uygulamalar sekmesine gidinBulamazsanız sağ üst köşedeki üç noktadan “Sistemi göster”i seçinGoogle Hizmetlerini bulunUygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin.Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına girerek “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın