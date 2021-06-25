Google durduruldu hatası çözümü: Google'da sorun mu var ve çöktü mü? Google'da sürekli durdurulma hatası çözümü..
Google durduruldu hatası çözümü ile kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Gece saatleri itibariyle pek çok Android cihazda yaşanan sorun dolayısıyla gözler Google çöktü mü sorusuna çevrildi. Google'da sorun mu var sorusuna cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden durumla ilgili yanıt aramaya başladı. Peki, Google'da sorun mu var? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Google'da hata mı var sorusu pek çok kullanıcının gündemindeki konu olmaya başladı. Android sistemlerde yaşanan sorunlar dolayısıyla pek çok kullanıcı Google hatasının nedenini araştırmaya başladı. Peki, Google durduruldu hatası neden oluyor? Google çöktü mü? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2
GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?
Google'ın alt yapısını sağladığı Android cihazlarda yaşanan hata, belirli dönemlerde oluşan hatalı güncellemeler dolayısıyla yaşanabilmektedir. Google henüz bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak bu durumun belirli yöntemlerle çözümü bulunabilmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
3
Google sürekli duruyor ve Google durduruldu hatası çözümü... Bazı Android cihazlarda sorun sürüyor
Google sürekli duruyor ve Google durduruldu hatası çözümü, Android cihazlarda yaşanmaya devam ediyor. Google sürekli olarak duruyor hatasıyla pek çok kullanıcı karşılaşırken, çözümü belirli yöntemlerle sağlanabiliyor. Android cihaz sahipleri 'Google sürekli duruyor' hatası dolayısıyla cihazlarında oluşan kullanılabilirlik sorununu aşmaya çalışıyor.
Xiaomi, Samsung ve diğer Android cihazlarda gözlemlenen Google sürekli duruyor hatası çözümü için arayışa geçen pek çok kişi, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Google sürekli duruyor hatası neden olur ve nasıl çözülür? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
4
Google sürekli duruyor hatası, Xiaomi kullanıcılarının daha önce de karşısına çıkan sorunlar arasında yer almıştı. Belirli yöntemler ile çözüm sağlanabilen Google sürekli duruyor hatası, akıllı cihaz kullanıcılarının karşılaştığı olumsuzluğu sona erdirebiliyor.
5
GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ
Google sorun üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu nedenle cihazınızı kapatıp açarak durumun çözülüp çözülmediğini görüntüleyebilirsiniz. Bu yöntem başarılı olmazsa aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz.
İlk yöntem olarak aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz;
1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin
Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.
Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.
Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.
6
2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın
Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.
Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.
Telefonunuzdan “Ayarlar”a gidin“Uygulamalar”a gidinGoogle Play Store’u bulunUygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçinHemen alt kısımdan “Depolama” kısmına tıklayarak “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapınArdından Android telefonunuzu yeniden başlatınÇalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.Ek Adımlar ( Yukarıdaki adımlardan sonra sorun çözülmezse aşağıdaki adımları deneyiniz)
Play Store güncellemelerinin yüklemesini kaldırın ve güncellemeleri yeniden yükleyin
Güvenilir bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun. Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı Uygulamalar'ı açın.
Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer Güncellemeleri kaldır'a dokunun.
Play Store uygulamasını fabrika sürümüne geri döndürmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.Google Hesabını Tekrar Ekleyin
“Ayarlar”ı açın“Hesaplar”a girinGoogle’ı seçinGoogle hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan “Hesabı Kaldır”ı seçinTelefonu yeniden başlatınHesabınızı yeniden ekleyinGoogle Hizmetler
“Ayarlar”a gidin“Uygulamalar”a gidinTelefon modeline göre tüm uygulamalar sekmesine gidinBulamazsanız sağ üst köşedeki üç noktadan “Sistemi göster”i seçinGoogle Hizmetlerini bulunUygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin.Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına girerek “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın