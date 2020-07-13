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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 11:08,

Google bu uygulamaları tek tek kovdu! Yüklediyseniz dikkat

Google, telefonları çökerttiği, zararlı yazılım bulaştırdığı ve gizlilik ihlali yaptığı gerekçesiyle onlarca uygulamayı mağazan tek tek attı. Siz de telefona yüklediyseniz dikkat!

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Google milyonlarca telefon sahibini uyarıyor: Biz hepsini sildik, siz de telefondan silin!

İşte Google'ın tek tek mağazasından kovduğu uygulamalar...

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AnTuTu:

Telefonların performansını ölçen ve diğer telefonlarla performansını karşılaştıran bir uygulama. Kaldırıldı...

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Car Racing 2019

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4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Telefona indirdiğiniz duvar kağıtlarına dikkat edin; sadece arka plandaki simgeleri ve fotoğrafı değiştirmekle kalmıyor, zararlı da bulaştırıyor.

5
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Backgrounds 4K HD

Telefonlara 4K çözünürlüğünde duvar kağıdı getirdiği iddiasındaki bu uygulama da tehlike saçıyor.

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QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

QR kod taradığı iddiasındaki bu uygulama da tehlike saçıyor.

7
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File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer

Bir dosya yönetimi uygulaması olan File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer da Google Play mağazasından apar topar kaldırıldı.

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VMOWO City: Speed Racing 3D

Pek çok telefona yüklenen yarış oyunu VMOWO City: Speed Racing 3D, güvenlik riski taşıdığından yayından atıldı.

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Barcode Scanner

Barkod okuyucu olarak pek çok telefona indirilen Barcode Scanner da telefonlara virüs bulaştırdığı için mağazadan çıkarıldı.

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Screen Stream Mirroring

Akıllı telefonların görüntüsünü büyük ekranlara taşıyan Screen Stream Mirroring uygulaması da güvenlik gerekçesiyle yayından kaldırıldı.

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Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s

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Transfer Data Smart

Telefonlardaki verilerin transferine yardımcı olan Transfer Data Smart uygulamasının kapısına da kilit vuruldu.

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Explorer File Manager

Dosya yöneticisi olduğu iddiasında olan Explorer File Manager, aynı zamanda kullanıcıların özel bilgilerine erişip üçüncü şahıslarla bu bilgileri paylaşıyor.

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Today Weather Radar

Telefonlar için geliştirilen pek çok hava durumu uygulaması var; ancak hepsine güvenip indirmemek gerekiyor. Today Weather Radar da hava durumunu kullanarak kullanıcıların verilerine sızıyor.

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Mobnet.io: Big Fish Frenzy

Bir balık avı oyunu olan Mobnet.io: Big Fish Frenzy, göründüğü kadar masum değil. Gizlilik ihlali yaptığı gerekçesiyle uygulama yayından atıldı.

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Clock LED

Telefonların ekranlarına LED saat ekleyen ve ekranı kaplayan uygulama, sadece saati göstermekten öte virüs taşıyan bir uygulama.

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Sound Recorder

Sound Recorder uygulaması güvenlik gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Android ve iOS cihazlarda halihazırda olan ses kayıt uygulamalarını kullanın, gayet yeterli.

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Super Cleaner

Android telefonlardaki en iyi temizlik aracı olduğu iddiasındaki Super Cleaner isimli uygulama da zararlı yazılım taşıyor.

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Virus Cleaner 2019

Bilgisayarlarda olduğu gibi telefonlarda da güvenliği sağlayan pek çok uygulama var. Ancak hepsi güvenilir değil; Virus Cleaner 2019 hiç değil!

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Joy Launcher

Android araçlarından biri olan Joy Launcher da güvenlik riski bulunduğu gerekçesiyle Google tarafından yayından kaldırıldı.

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Turbo Browser

Telefonlarda daha hızlı ve batarya dostu olan bir web tarayıcı olma iddiasındaki Turbo Browser, aslında tehlike saçan bir zararlı yazılım.

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Hi VPN, Free VPN

Erişim sorunu olan web sitelerine girmek için yoğun olarak kullanılan VPN araçlarının bazıları var ki tam bir zararlı yuvası. Hi VPN, Free VPN de onlardan biri...

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Candy Selfie Camera

Selfie fotoğrafları iyileştirdiği ve yüzü pürüzsüzleştirdiği iddiasındaki Candy Selfie Camera uygulaması, casusluk yaptığı gerekçesiyle artık telefonlara yüklenemiyor.

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Super Battery

Batarya ömrünü artırmak için geliştirilen pek çok uygulama var. Ancak Super Battery, isminin aksine batarya ile ilgili bir faydası olmadığı gibi, zararlı da kaynıyor.

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Screenshot Capture

Telefonlarda ekran görüntüsü almak için kullanılan Screenshot Capture, alınan bu görüntüleri üçüncü şahıslarla gizlice paylaşan bir casus uygulama.

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Classic card game

Oyun indirirken iyi düşünmek gerekiyor; bazıları sadece bir oyun olmanın ötesine virüs riski taşıyabiliyor; Classic card game gibi...

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Super Flashlight

Flaş ışığını daha da güçlendirdiği iddiasında olan Super Flashlight, virüs barındırdığı gerekçesiyle yayından kaldırıldı.

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