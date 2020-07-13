Google bu uygulamaları tek tek kovdu! Yüklediyseniz dikkat

Google milyonlarca telefon sahibini uyarıyor: Biz hepsini sildik, siz de telefondan silin! İşte Google'ın tek tek mağazasından kovduğu uygulamalar...AnTuTu: Telefonların performansını ölçen ve diğer telefonlarla performansını karşılaştıran bir uygulama. Kaldırıldı...Car Racing 2019 Telefona indirdiğiniz duvar kağıtlarına dikkat edin; sadece arka plandaki simgeleri ve fotoğrafı değiştirmekle kalmıyor, zararlı da bulaştırıyor.Backgrounds 4K HD Telefonlara 4K çözünürlüğünde duvar kağıdı getirdiği iddiasındaki bu uygulama da tehlike saçıyor.QR Code Reader & Barcode Scanner Pro QR kod taradığı iddiasındaki bu uygulama da tehlike saçıyor.File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer Bir dosya yönetimi uygulaması olan File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer da Google Play mağazasından apar topar kaldırıldı.VMOWO City: Speed Racing 3D Pek çok telefona yüklenen yarış oyunu VMOWO City: Speed Racing 3D, güvenlik riski taşıdığından yayından atıldı.Barcode Scanner Barkod okuyucu olarak pek çok telefona indirilen Barcode Scanner da telefonlara virüs bulaştırdığı için mağazadan çıkarıldı.Screen Stream Mirroring Akıllı telefonların görüntüsünü büyük ekranlara taşıyan Screen Stream Mirroring uygulaması da güvenlik gerekçesiyle yayından kaldırıldı.Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s Telefonlardaki verilerin transferine yardımcı olan Transfer Data Smart uygulamasının kapısına da kilit vuruldu.Explorer File Manager Dosya yöneticisi olduğu iddiasında olan Explorer File Manager, aynı zamanda kullanıcıların özel bilgilerine erişip üçüncü şahıslarla bu bilgileri paylaşıyor.Today Weather Radar Telefonlar için geliştirilen pek çok hava durumu uygulaması var; ancak hepsine güvenip indirmemek gerekiyor. Today Weather Radar da hava durumunu kullanarak kullanıcıların verilerine sızıyor.Mobnet.io: Big Fish Frenzy Bir balık avı oyunu olan Mobnet.io: Big Fish Frenzy, göründüğü kadar masum değil. Gizlilik ihlali yaptığı gerekçesiyle uygulama yayından atıldı.Clock LED Telefonların ekranlarına LED saat ekleyen ve ekranı kaplayan uygulama, sadece saati göstermekten öte virüs taşıyan bir uygulama.Sound Recorder Sound Recorder uygulaması güvenlik gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Android ve iOS cihazlarda halihazırda olan ses kayıt uygulamalarını kullanın, gayet yeterli.Super Cleaner Android telefonlardaki en iyi temizlik aracı olduğu iddiasındaki Super Cleaner isimli uygulama da zararlı yazılım taşıyor.Virus Cleaner 2019 Bilgisayarlarda olduğu gibi telefonlarda da güvenliği sağlayan pek çok uygulama var. Ancak hepsi güvenilir değil; Virus Cleaner 2019 hiç değil!Joy Launcher Android araçlarından biri olan Joy Launcher da güvenlik riski bulunduğu gerekçesiyle Google tarafından yayından kaldırıldı.Turbo Browser Telefonlarda daha hızlı ve batarya dostu olan bir web tarayıcı olma iddiasındaki Turbo Browser, aslında tehlike saçan bir zararlı yazılım.Hi VPN, Free VPN Erişim sorunu olan web sitelerine girmek için yoğun olarak kullanılan VPN araçlarının bazıları var ki tam bir zararlı yuvası. Hi VPN, Free VPN de onlardan biri...Candy Selfie Camera Selfie fotoğrafları iyileştirdiği ve yüzü pürüzsüzleştirdiği iddiasındaki Candy Selfie Camera uygulaması, casusluk yaptığı gerekçesiyle artık telefonlara yüklenemiyor.Super Battery Batarya ömrünü artırmak için geliştirilen pek çok uygulama var. Ancak Super Battery, isminin aksine batarya ile ilgili bir faydası olmadığı gibi, zararlı da kaynıyor.Screenshot Capture Telefonlarda ekran görüntüsü almak için kullanılan Screenshot Capture, alınan bu görüntüleri üçüncü şahıslarla gizlice paylaşan bir casus uygulama.Classic card game Oyun indirirken iyi düşünmek gerekiyor; bazıları sadece bir oyun olmanın ötesine virüs riski taşıyabiliyor; Classic card game gibi...Super Flashlight Flaş ışığını daha da güçlendirdiği iddiasında olan Super Flashlight, virüs barındırdığı gerekçesiyle yayından kaldırıldı.