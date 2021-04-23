Google 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Doodle ile kutladı - İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamı ve önemi

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir Doodle oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu bayram, Google'ın ana sayfası ile bir kez daha kullanıcılara hatırlatıldı. Türk Bayrağı ve çiçek desenlerinin yer aldığı Google'ın ana sayfası ile birlikle 23 Nisan'ın anlamı bir kez daha ön plana çıktı. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.