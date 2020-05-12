Google, 1984 yılından itibaren İstanbul'u her sene böyle paylaştı

Yıl: 1999



Google, diğer yandan koronavirüs sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.