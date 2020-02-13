Google, 1984 yılından bugüne İstanbul'u her sene böyle paylaştı

Google, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait... 1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi. Yıl: 1985Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor. Yıl: 1986Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor. Yıl: 1987Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor. Yıl: 1988Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor. Yıl: 1989Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz. Yıl: 1990Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor. Yıl: 1991Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor. Yıl: 1992Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor. Yıl: 1993Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz. Yıl: 1994Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır. Yıl: 1995Yıl: 1996Yıl: 1997Yıl: 1998Yıl: 1999Yıl: 2000Yıl: 2001Yıl: 2002Yıl: 2003Yıl: 2004Yıl: 2005Yıl: 2006Yıl: 2007Yıl: 2008Yıl: 2009Yıl: 2010Yıl: 2011Yıl: 2012Yıl: 2013Yıl: 2014Yıl: 2015Yıl: 2016Yıl: 2017Yıl: 2018