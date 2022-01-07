Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? 8 Ocak TRT 1 yayın akışı
Gönül Dağı dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Sevilen dizinin en son 45. Bölümü ekrana gelmişti. Gönül Dağı yeni bölümü bekleyen izleyiciler, 8 Ocak TRT 1 yayın akışına yoğun ilgi gösteriyorlar. Dizi geçtiğimiz hafta 46. bölümü ile ekrana gelmemişti. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?
Gönül Dağı’nın bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı son bölümde SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurmuştu. Yılbaşı tatili nedeni ile geçtiğimiz hafta yeni bölüm ekrana gelmedi. Bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise TRT 1 yayın akışı ile belli oldu.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:50 Dinozor Adası
11:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 3’te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Şehirden Uzakta
11:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 3’te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Şehirden Uzakta
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ
SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?
Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan’ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan’ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?
Öte yandan Arif’in yıllar sonra dönmesi Elif’i sarsarken Zeynep’in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?”
Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan’ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan’ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?
Öte yandan Arif’in yıllar sonra dönmesi Elif’i sarsarken Zeynep’in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?”