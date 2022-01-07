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Televizyon
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 10:16 | 

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? 8 Ocak TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Sevilen dizinin en son 45. Bölümü ekrana gelmişti. Gönül Dağı yeni bölümü bekleyen izleyiciler, 8 Ocak TRT 1 yayın akışına yoğun ilgi gösteriyorlar. Dizi geçtiğimiz hafta 46. bölümü ile ekrana gelmemişti. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?

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1
Gönül Dağı’nın bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı son bölümde SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurmuştu. Yılbaşı tatili nedeni ile geçtiğimiz hafta yeni bölüm ekrana gelmedi. Bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise TRT 1 yayın akışı ile belli oldu.
2GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin bu hafta 46. Bölümü ekrana gelecek. Dizi yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak ve saat 20:00’da başlayacak.
3TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:50 Dinozor Adası

11:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 3’te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:45 Şehirden Uzakta
4GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan’ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan’ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?

 Öte yandan Arif’in yıllar sonra dönmesi Elif’i sarsarken Zeynep’in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?”
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