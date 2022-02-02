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Gönül Dağı dizisinde Münir Başkan ölüyor mu, Ege Aydan diziden ayrıldı mı?

#Gönül Dağı#Münir Başkan#Ege Aydan

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle buluşmaya devam ederken dizisinin Münir Başkan'ı Ege Aydan ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ege Aydan'ın canlandığı karakterin son bölümde beyin kanaması geçirmişti. Peki, Gönül Dağı dizisinde Münir Başkan ölüyor mu, Ege Aydan diziden ayrıldı mı?

1/3Gönül Dağı dizisinde Münir Başkan ölüyor mu, Ege Aydan diziden ayrıldı mı

Gönül Dağı yeni bölümde Münir Başkan'ın öleceği iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Ege Aydan'ın hayat verdiği Münir Başkan, Asuman ile Ramazan'ın evlenmesine karşı çıkmış ve kızının tepkisiyle karşılaşmıştı. Ardından bir anda yere yığılan Münir Başkan felç geçirmişti.

2/3Gönül Dağı dizisinde Münir Başkan ölüyor mu, Ege Aydan diziden ayrıldı mı

Ege Aydan'ın canlandırdığı Münir Başkan'ın ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak.

3/3EGE AYDAN KİMDİR

EGE AYDAN KİMDİR?

15 Haziran 1958 Ankara Narlıtepe'de, opera sanatçısı ve oyuncu Sevda Aydan' ın oğlu olarak doğdu. Annesine çok bağlı yetişmiştir. İlk ve orta okulu Ankara'da liseyi İstanbul'da okudu. Daha sora sanat eğitimine Bale ile başladı ve hocalarının "boyun çok uzun" demeleri ile baleden vazgeçti Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu'da görev almaya başladı.Tiyatro hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde bölgede ve merkezlerde çeşitli oyunlar sahneledi ve oynadı. Halen Devlet Tiyatroları yönetmen kadrosunda görev yapmaktadır. 1974 yılından bu yana tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Çocukluğundan bu yana resim sanatı ilde ilgilenen sanatçı, ilk sergisini 1982 yılında Ankara'da açtı. 1980'li yıllarda yaptığı resimlerle Avrupa'nın ilk on ressamı arasına girdi. 1982 yılından beri yaptığı resimleri sergileyen sanatçı 25. sergisini 14 Mart 2008 tarihinde İstanbul'da Artisan Sanat Galerisi'de,26. sergisini de 20 Ocak 2009 tarihinde Bilkent Sanat Center da (Ankara) sergilemiştir. Resimlerinde ağırlıklı olarak aşk, özlem, yalnızlık gibi konular işlemektedir.

Millî basketbolcu Efe Aydan'ın küçük kardeşidir.

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#Gönül Dağı#Münir Başkan#Ege Aydan