Gönül Dağı dizisi oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?
Tanıtımları ekranlarda dönen Gönül Dağı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği Gönül Dağı’nın yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi ne zaman başlayacak? Gönül Dağı dizisi oyuncuları kimler?
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TRT 1'in yeni dizisi Gönül Dağı’nın yayın tarihi belli oldu . Gönül Dağı, 17 Ekim Cumartesi saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında başlıyor. Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunarken, 'sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların' hikayesini konu alıyor.
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"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.
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Gönül Dağı’nın oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.