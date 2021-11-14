Gönül Dağı dizisi bu hafta neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman? İşte Gönül Dağı yeni bölüm tarihi

Gönül Dağı 39.Bölüm Özeti Halime’nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur. İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır? Muammer ve Döndü’nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir