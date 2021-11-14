Gönül Dağı dizisi bu hafta neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman? İşte Gönül Dağı yeni bölüm tarihi
Gönül Dağı dizisinin her zamanki gününde ekranda yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Her hafta cumartesi günleri ekrana gelen Gönül Dağı dizisinin 40. Bölümünün 13 Kasım Cumartesi günü ekrana gelmesi bekleniyordu. Peki, Gönül Dağı dizisi bu hafta neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman? İşte Gönül Dağı yeni bölüm tarihi…
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Gönül Dağı dizisi yeni bölümü bu hafta milli maç olması nedeniyle bu hafta yayımlanmayacak. TRT yayın akışında Gönül Dağı dizisinin yerine 2022 Dünya Kupası Türkiye-Cebelitarık maçı yer verildi.
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Gönül Dağı dizisi 40. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümü 20 Kasım tarihinde TRT 1 ekranında yayımlanacak.
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Gönül Dağı 39.Bölüm Özeti
Halime’nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur. İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır? Muammer ve Döndü’nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir