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Televizyon
Haber Giriş: 01 Ocak 2022 - 12:22 | 

Gönül Dağı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı merakta bıraktı

Gönül dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Her hafta cumartesi günü izleyicilerle buluşan Gönül Dağı en son 25 Aralık Cumartesi günü 45. Bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştı. Peki, Gönül Dağı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Yeni yıl tatili nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verdi. Yeni bölümünü erteleyen yapımlardan biri de Gönül Dağı oldu. Bu hafta yılbaşı haftası olması dolayısı Gönül Dağı dizisinin 46. bölümü TRT1 yayın akışında yer almıyor.
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Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni bölümünün 1 haftalık aranın ardından 8 Ocak Cumartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
3GÖNÜL DAĞI 45. BÖLÜM ÖZET

GÖNÜL DAĞI 45. BÖLÜM ÖZET

SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan’ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan’ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?

Öte yandan Arif’in yıllar sonra dönmesi Elif’i sarsarken Zeynep’in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?”
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