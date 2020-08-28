Gonca Derin: Yaptıklarını çocuğa bağlamasın!

“Canlı Masa” programına bağlanan Derin, “8-9 yaşındaki bir çocuğun ölüm kavramı bizimki gibi değildir. O yaştaki bir çocuk ‘Anne ben gittikten sonra sen şunu yap, bunu yap’ diye vasiyette bulunamaz. İstediğini yapsın, mayo giysin, eğlensin, kimsenin karışmaya hakkı yok. Ama bunu çocuğa bağlamasın” dedi.