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Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 08:11 | 

Gonca Derin: Yaptıklarını çocuğa bağlamasın!

Ebru Şallı'nın oğlu Pars, 2 yıllık yaşam mücadelesini nisan ayında kaybetmişti...

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ESKİ eşi Uğur Akkuş’la evli olan Ebru Şallı’nın “Çocuğum mutlu olmamı isterdi, vasiyetini yerine getiriyorum” açıklamasını tiye alan Gonca Derin, tepki çeken paylaşımı hakkında konuştu.

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“Canlı Masa” programına bağlanan Derin, “8-9 yaşındaki bir çocuğun ölüm kavramı bizimki gibi değildir. O yaştaki bir çocuk ‘Anne ben gittikten sonra sen şunu yap, bunu yap’ diye vasiyette bulunamaz. İstediğini yapsın, mayo giysin, eğlensin, kimsenin karışmaya hakkı yok. Ama bunu çocuğa bağlamasın” dedi.

3Ayak izine ölürüm
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'Ayak izine ölürüm'

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Vefat eden oğluna ‘Ponçik’ lakabıyla hitap eden ünlü model, Pars’ın doğumundan sonraki ilk ayak izini paylaştı ve altına şu notu düştü: “Ayak izine ölürüm senin ben. Ponçiğim benim.”

4Ayakta durmak zorundayım
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'Ayakta durmak zorundayım'

Uğur Akkuş’la önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülenen Ebru Şallı, “Allah kimsenin başına vermesin. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir” diyerek gözyaşlarına engel olamadı.

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Ailesi için ayakta durduğunu belirten ünlü model, “Ben ayakta durmak zorundayım. Kocaman bir çocuğum var, o benim gözümün içine bakıyor” diye konuştu.

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Ebru Şallı, oğlu Pars’ı kaybettikten sonra sosyal medyada paylaştığı mayolu fotoğrafları nedeniyle eleştiri oklarına hedef olmuştu.

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