Gömlek, babadan oğula

Bu gömlek bir anlamda ailede "babadan oğula" geçen bir giyim zevkinin yansıması. İki küçük prensin babaları William da aynı tarz gömleği zaman zaman giyiyor. Üstelik o da oğulları gibi bu gömleği kollarını yukarı kıvırarak giymeyi tercih ediyor.