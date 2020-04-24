Gömlek, babadan oğula

Üç neslin giydiği kareli gömlekle ilgili o ayrıntı gözden kaçmadı.
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Bir süredir koronavinüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunan Prens William ile Kate Middleton, çok fazla kamera karşısına geçmiyordu. Ancak çift, son iki gündür çocuklarıyla birlikte yine gündemin ilk sıralarına yerleşti.
BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Bunun ilk nedeni çiftin en küçük çocuğu, Prens Louis'in iki yaşına girmesi. Küçük Prens'in doğum günü nedeniyle annesi Kate Middleton tarafından çekilen fotoğrafları hem basına servis edildi, hem de çiftin resmi Instagram sayfasından paylaşıldı.
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Amatör bir fotoğrafçı olan Middleton'ın, oğlunun pozlarını bu ayın ilk yarısında çektiği açıklandı. Fotoğraflarda küçük Louis'in, ülkesinde koronavirüsle ön saflarda mücadele eden sağlık görevlileri için ellerini gökkuşağı renginde boyadığı görülüyor.
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Ardından da tüm aile, dün yine ülkelerindeki sağlık çalışanlarını alkışlarken kameralar karşısına geçti. Yediden yetmişe milyonlarca kişinin, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına saygı için düzenlediği alkış etkinliğine Prens William, Kate Middleton ve üç çocukları da destek verdi.
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İşte tüm bu görüntülerde dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Prens Louis'in bir gün önce yayınlanan doğum günü pozlarında üzerinde lacivert -beyaz kareli bir gömlek vardı.
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Ertesi gün tüm aile alkış için Londra'nın dışındaki kırlık alanda bulunan Anmer Hall'de kapının önüne çıktıklarında bu kez Prens George'un üzerinde aynı tarz lacivert beyaz kareli bir gömlek olduğu görüldü.
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Bu gömlek bir anlamda ailede "babadan oğula" geçen bir giyim zevkinin yansıması. İki küçük prensin babaları William da aynı tarz gömleği zaman zaman giyiyor. Üstelik o da oğulları gibi bu gömleği kollarını yukarı kıvırarak giymeyi tercih ediyor.