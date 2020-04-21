Türkiye'de bu özelliğe sahip tek ada... Ve burada hiç vaka görülmedi

Ada halkının huzurlu şekilde yaşamını sürdürdüğünü anlatan Yılmazer, şöyle konuştu:

"Belki ünlü futbolcular kadar ada satın alacak paraları yok ama bir adada yaşayarak izole bir hayat sürdürüyorlar. Bütün korunmuşluğa rağmen adadaki tedbirleri elden bırakmıyoruz. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini sağlıyoruz. Vefa ekipleri her zaman ada halkının yanında. Bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaşımıza hizmet ulaştıracak kadar güçlü bir devletimiz var. Ekipler de buraya kayıkla da olsa ulaşıyor, insanları mutlu ediyor."