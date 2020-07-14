TALÄ°HSÄ°ZLÄ°KLER ARKA ARKAYA Bir dÃ¶nemin Ã§ok izlenen TV dizilerinden Glee'nin kadrosunda yer alan Naya Rivera'nÄ±n California'daki Piru GÃ¶lÃ¼'nde kaybolmasÄ±, yapÄ±m ile ilgili geÃ§miÅŸte yaÅŸanan olaylarÄ± hatÄ±rlattÄ±.



FotoÄŸraflar: Backgrid USA, Splash News, MegaYÄ±llar iÃ§inde dizi kadrosunun baÅŸÄ±na gelen bu olaylar gerÃ§ekten de dikkat Ã§ekecek tÃ¼rden. Skandallar, intiharlar, trajik Ã¶lÃ¼mler; Ã¶zellikle genÃ§ seyircinin ilgisini Ã§eken dizinin kamera arkasÄ± ekibinde yer alan bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n da sÃ¶ylediÄŸi "SanÄ±rÄ±m bu dizide bir lanet var" yorumunu akÄ±llara getirdi.Â Ä°ÅŸte Glee dizisinin hem kamera arkasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hem de yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o talihsizlikler.Â