Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nÄ±n cansÄ±z bedeni bulundu
ABD, Califirnoia'daki Piru GÃ¶lÃ¼'nde 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluyla birlikte gÃ¶le aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortadan kaybolan Glee dizisinin yÄ±ldÄ±zÄ± oyuncu Naya Rivera'nÄ±n cansÄ±z bedeni bulundu.Â
FotoÄŸraflar: Backgrid USA
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CANSIZ BEDENÄ° BULUNDU
GeÃ§en hafkta 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Josey ile birlikte Piru GÃ¶lÃ¼â€™ne giden ve kaybolan 33 yaÅŸÄ±ndaki Naya Riveraâ€™yÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken polis gÃ¶lde bir cansÄ±z beden bulunduÄŸunu duyurdu.
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AÄ°LESÄ° BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LDÄ°
The New York Times'Ä±n haberine gÃ¶re; Ventura ÅŸerifi Bill Ayub, bulduklarÄ± cansÄ±z bedenin Naya Riveraâ€™ya ait olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
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ENERJÄ°SÄ° TÃœKENMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R
Åžerif, Naya Rivera'nÄ±n oÄŸlunu bota taÅŸÄ±yabildiÄŸini ama kendisini kurtarmak iÃ§in enerjisinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiklerini sÃ¶yledi.
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OTOPSÄ° YAPILACAK
15 metre derinlikte bulunan Naya Rivera'nÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenini doÄŸrulamak iÃ§in otopsi yapÄ±lacak.
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OÄžLU HER ÅžEYÄ° GÃ–RMÃœÅž
Polisin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re Rivera'nÄ±n 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Josey, annesinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde gÃ¶lde kayboluÅŸuna da tanÄ±k oldu.
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TALÄ°HSÄ°ZLÄ°KLER ARKA ARKAYA
Bir dÃ¶nemin Ã§ok izlenen TV dizilerinden Glee'nin kadrosunda yer alan Naya Rivera'nÄ±n California'daki Piru GÃ¶lÃ¼'nde kaybolmasÄ±, yapÄ±m ile ilgili geÃ§miÅŸte yaÅŸanan olaylarÄ± hatÄ±rlattÄ±.
FotoÄŸraflar: Backgrid USA, Splash News, MegaYÄ±llar iÃ§inde dizi kadrosunun baÅŸÄ±na gelen bu olaylar gerÃ§ekten de dikkat Ã§ekecek tÃ¼rden. Skandallar, intiharlar, trajik Ã¶lÃ¼mler; Ã¶zellikle genÃ§ seyircinin ilgisini Ã§eken dizinin kamera arkasÄ± ekibinde yer alan bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n da sÃ¶ylediÄŸi "SanÄ±rÄ±m bu dizide bir lanet var" yorumunu akÄ±llara getirdi.Â Ä°ÅŸte Glee dizisinin hem kamera arkasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hem de yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o talihsizlikler.Â
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Ä°LK KÃ–TÃœ HABER
Diziden ilk kÃ¶tÃ¼ haber, Ã¶nemli rollerden birini Ã¼stlenen Cory Monteith'ten geldi.Â Â Monteith, 2013 yÄ±lÄ±nda Kanada'nÄ±n Vancouver kentinde bir otel odasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu.
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ROL ARKADAÅžIYLA ROMANTÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° VARDI
31 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun Ã¶lÃ¼mÃ¼, o sÄ±rada romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±; aynÄ± dizinin oyuncusu Lea Michele baÅŸta olmak Ã¼zere hayranlarÄ±nÄ± yasa boÄŸdu. YapÄ±lan otopside Monteith'in uyuÅŸturucu ve alkolÃ¼ karÄ±ÅŸtÄ±rarak tÃ¼kettiÄŸi iÃ§in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.
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KAMERA ARKASINDAN Ä°KÄ° Ã–LÃœM
Monteith'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ Glee dizisi kadrosunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tek trajik olay olarak kalmadÄ±. KÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde dizinin kamera arkasÄ± ekibinden iki kiÅŸi daha hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ãœstelik sadece 2013 ile 2014 yÄ±llarÄ±nda. Dizinin yÃ¶netmen yardÄ±mcÄ±sÄ± Jim Fuller, uykusunda geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayata veda etti. Onun ÅŸoku daha atlatÄ±lamadan bu kez bir baÅŸka Ã¶lÃ¼m haberi geldi. 2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±m asistanÄ± Nancy Motes (yanda) evinin banyosunda cansÄ±z olarak bulundu. 37 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ±n reÃ§eteli ve reÃ§etesiz ilaÃ§larÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p iÃ§erek hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.
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JULIA ROBERTS'IN KIZ KARDEÅžÄ°
Nancy Motes, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Julia Roberts'Ä±n kÄ±z kardeÅŸiydi. Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± intihar notu ise ablasÄ± Roberts'Ä± suÃ§lar nitelikteydi. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan Nancy Motes'un yakÄ±n arkadaÅŸÄ± da olan yapÄ±m asistanÄ± Cristina Lageman bÃ¼tÃ¼n bu olup bitenlerin Ã¼zerine "Glee lanetli bir dizi, bir kiÅŸiyi daha kaybettik" diye konuÅŸtu.Â
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BÄ°R SKANDALLA GÃœNDEME GELDÄ°
Glee dizisinin oyuncularÄ±ndan Mark Salling'in adÄ± da Ã¶nce bir skandala karÄ±ÅŸtÄ±, oyuncu daha sonra canÄ±na kÄ±ydÄ±.Â Salling hakkÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda evinde Ã§ocuk pornosu materyalleri bulundurmaktan dava aÃ§Ä±ldÄ±, oyuncu suÃ§lamalarÄ± kabul etti.
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MAHKEME BÄ°TMEDEN CANINA KIYDI
HakkÄ±nda 4 ile 7 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ± istenene oyuncu mahkemesi tamamlanmadan hayatÄ±na son verdi.
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IRKÃ‡ILIK SUÃ‡LAMASI
Glee dizisinin baÅŸ kadÄ±n karakterini oynayan Lea Michele de geÃ§tiÄŸimiz ay set arkadaÅŸÄ±na Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k iÃ§eren hakaretler ettiÄŸi suÃ§lamasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Yine aynÄ± dizide rol alan Samantha Marie Ware, Michele'in Glee setinde kendisini aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
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DoÄŸum kontrol hapÄ±nÄ±n kontrol edemeyeceÄŸi ÅŸey nedir?
SarÄ± Mikrofon ekibi olarak sokaÄŸa "DoÄŸum kontrol hapÄ±nÄ±n kontrol edemeyeceÄŸi ÅŸey nedir?" diye sorduk. Birbirinden komik cevaplar aldÄ±k.
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ANLAÅžMASI Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°
Tam da ABD'de George Floyd'un polis ÅŸiddetine kurban gitmesinden sonra ortaya atÄ±lan bu iddialar nedeniyle Michele'in reklam yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu firma tarafÄ±ndan iÅŸine son verildi.
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AÄ°LE Ä°Ã‡Ä° ÅžÄ°DDETTEN GÃ–Z ALTINA ALINDI
OÄŸluyla birlikte gittiÄŸi California'daki Piru GÃ¶lÃ¼'nde kaybolan Naya Rivera'nÄ±n baÅŸÄ±ndan da Ã§ok konuÅŸulan bir olay geÃ§miÅŸti. Rivera Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce eÅŸi Ryan Dorsey'e ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± ididasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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GÃ–LDE KAYBOLDU
Son Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r ise trajik bir olayÄ±n kahramanÄ± olarak yine manÅŸetlerde Naya Rivera.
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Ã–DÃœLLER DE KAZANDI
Ä°lk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 19 MayÄ±s 2009'da yayÄ±nlanan Glee dizisi 20 Mart 2015'te final bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle seyirciye veda etti. Emmy'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼le deÄŸer gÃ¶rÃ¼len dizi, mÃ¼zikal drama tÃ¼rÃ¼ndeydi.