Gökyüzünde yeşil ışık saçan meteor iddiası… İstanbul’a meteor mu düştü?

Türkiye’nin bir çok noktasından gökyüzünde yeşil ışık saçan hareket halinde bir cisim gözlemlendi. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte gökyüzünde, meteor olduğu belirtilen yeşil ışık saçan bir cisim görüntülendi. Görüntüler halk arasında heyecan oluştururken sosyal medyada gündem oldu.
Yayılan görüntüler ardından bir kullanıcı "Türkiye’nin bir çok ilinde “yeşil ışık saçan bir #meteor düştüğü” iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görsel fotoğrafçı Prasanjeet Yadav’ın Hindistan’da bir göktaşının düştüğü an yakaladığı ve 2016 yılında National Geographic’te yayınlanan karedir" ifadelerini kullandı.
Meteor, göktaşı ya da gök taşı, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Düşen nesnenin katı kalıntısınaysa meteorit adı verilmekte olup bu kalıntı kuyruklu yıldız, asteroit veya meteora ait olabilir. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Göktaşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere göktaşı olarak düşer.