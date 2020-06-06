Gökyüzünde çılgınlık

SALGIN SIRASINDA DAHA GÜVENLİ Bunun çıkış noktası da "zengin çocuklar" hesapları aslında. Bu kez bu sayfaların kullanıcıları özel jetlerde çekilen pozlarını, aynı isimli etiketler altında paylaşıyor. Yani bir başka deyişle özel jetlerde fotoğraf çektirip paylaşmak sosyal medyada da bir statü göstergesine dönüştü.



Özellikle de koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi durumu yerinde olanlar tarafından son zamanlarda tercih ediliyor özel uçaklar. İşte sosyal medyadan özel uçak paylaşımları.