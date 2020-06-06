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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 10:00,

Gökyüzünde çılgınlık

Gün geçmiyor ki sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yeni bir çılgınlık başlamasın.

Instagram

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1STATÜ GÖSTERGESİ
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STATÜ GÖSTERGESİ

Bir akımın dönemi kapanıyor bir yenisi başlıyor. Kelimenin tam anlamıyla büyük bir sarsıntı yaratan, takipçi rekorları kıran Instagram'ın Zengin Çocukları, sonra aynı fikirden doğan ve ülkelerin hatta şehirlerin zengin çocuklarının yaşamlarını gözler önüne serdiği sayfalar derken şimdi de bir yeni akım sahne aldı sosyal medyada.

2SALGIN SIRASINDA DAHA GÜVENLİ
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SALGIN SIRASINDA DAHA GÜVENLİ

Bunun çıkış noktası da "zengin çocuklar" hesapları aslında. Bu kez bu sayfaların kullanıcıları özel jetlerde çekilen pozlarını, aynı isimli etiketler altında paylaşıyor. Yani bir başka deyişle özel jetlerde fotoğraf çektirip paylaşmak sosyal medyada da bir statü göstergesine dönüştü.

Özellikle de koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi durumu yerinde olanlar tarafından son zamanlarda tercih ediliyor özel uçaklar. İşte sosyal medyadan özel uçak paylaşımları.

3EN ÇOK KULLANANLARDAN BİRİ
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EN ÇOK KULLANANLARDAN BİRİ

Kim Kardashian en çok özel jet kullanan ünlülerden.

4O DA PAYLAŞIYOR
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O DA PAYLAŞIYOR

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de özel uçak pozlarını paylaşıyor.

5O DA ÖZEL UÇUYOR
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O DA ÖZEL UÇUYOR

Khloe Kardashian sık sık Instagram sayfasında, özel jette çekilen pozlarını paylaşıyor.

6KARDEŞLER GÖKLERDE
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KARDEŞLER GÖKLERDE

Kardeşi Kendall da ondan hiç geri kalmıyor.

7CARDI BNİN GÖRKEMLİ HAYATI
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CARDI B'NİN GÖRKEMLİ HAYATI

Özel jetle seyahat edenlerden biri de Cardi B.

8İSTEYENE ÖZEL STÜDYO
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İSTEYENE ÖZEL STÜDYO

Her ne kadar Rusya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde özel makyaj ve mizansen yaratarak müşterileri için "özel jet selfie'leri" çeken stüdyolar açılmış olsa da bu akım giderek yeni takipçiler de topluyor.

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