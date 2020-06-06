Gökyüzünde çılgınlık

Gün geçmiyor ki sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yeni bir çılgınlık başlamasın.
Instagram
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STATÜ GÖSTERGESİ
Bir akımın dönemi kapanıyor bir yenisi başlıyor. Kelimenin tam anlamıyla büyük bir sarsıntı yaratan, takipçi rekorları kıran Instagram'ın Zengin Çocukları, sonra aynı fikirden doğan ve ülkelerin hatta şehirlerin zengin çocuklarının yaşamlarını gözler önüne serdiği sayfalar derken şimdi de bir yeni akım sahne aldı sosyal medyada.
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SALGIN SIRASINDA DAHA GÜVENLİ
Bunun çıkış noktası da "zengin çocuklar" hesapları aslında. Bu kez bu sayfaların kullanıcıları özel jetlerde çekilen pozlarını, aynı isimli etiketler altında paylaşıyor. Yani bir başka deyişle özel jetlerde fotoğraf çektirip paylaşmak sosyal medyada da bir statü göstergesine dönüştü.
Özellikle de koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi durumu yerinde olanlar tarafından son zamanlarda tercih ediliyor özel uçaklar. İşte sosyal medyadan özel uçak paylaşımları.
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EN ÇOK KULLANANLARDAN BİRİ
Kim Kardashian en çok özel jet kullanan ünlülerden.
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O DA PAYLAŞIYOR
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de özel uçak pozlarını paylaşıyor.
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O DA ÖZEL UÇUYOR
Khloe Kardashian sık sık Instagram sayfasında, özel jette çekilen pozlarını paylaşıyor.
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KARDEŞLER GÖKLERDE
Kardeşi Kendall da ondan hiç geri kalmıyor.
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CARDI B'NİN GÖRKEMLİ HAYATI
Özel jetle seyahat edenlerden biri de Cardi B.
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İSTEYENE ÖZEL STÜDYO
Her ne kadar Rusya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde özel makyaj ve mizansen yaratarak müşterileri için "özel jet selfie'leri" çeken stüdyolar açılmış olsa da bu akım giderek yeni takipçiler de topluyor.