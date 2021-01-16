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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 16 Ocak 2021 - 16:08 | 

Gökten başına servet yağdı

Bursa'da evinde otururken gece ışık gören vatandaşın çatısına gökten taş düştü. Ölümden dönen vatandaş, göktaşına müşteri arıyor.

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Uludağ eteklerinde köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş, 7 Aralık 2020 tarihinde gece saat 03:00'de uyku tutmayınca balkona çıkıp gökyüzünü izlemeye başladı.

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Gökyüzünü izlediği sırada bir ışık parlaması gördü. Gördüğü ışık parlamasından 3 saniye sonra evinin çatısında oluşan şiddetli sesle irkildi.

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İlk başta bu sese anlam veremeyen Erkeş, sabah evin çatısına çıkarak baktığında gördüğü manzarayla hayretler içinde kaldı.

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Evinin çatısına simsiyah bir taşın düştüğünü, bu taşın evinin taşını delerek saplandığını gördü.

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Çatıya saplanan taşı tornavida yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartan vatandaş gördüğü ışıkla bu taşın arasında bir bağlantı olabileceğini düşünerek, evinin çevresini aramaya başladı.

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Evinin 300 metre çevresinde de bu bölgede daha önce görülmeyen bu taşlardan 7 tane buldu.

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Göktaşına taşlara gözü gibi bakıp saklayan vatandaş, bu taşları, kıymetini veren olması halinde satacağını söyledi.

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Başından geçen olayı İHA mikrofonlarına anlatan Mehmet Ali Erkeş, "Bir gece saat 03:00 civarı uykum dağıldı. Evin balkonuna çıktım, kendime bir kahve yaparak gökyüzünü izlemeye başladım.

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O gece gökyüzündeki yıldızların çok yakın olduğunu fark ettim. Tabiri caizse elimi uzatsam yıldızlara değecektim.

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Ben gökyüzünü izleyip kahvemi içerken, gökyüzünden bir ışık parladığını gördüm. Bu ışık parlaması bir yıldız kaymasına benziyordu.

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Gökyüzündeki parlamadan bir kaç saniye sonra evimin çatısında küt diye ses oldu. Ben evin dışına çıkarak baktım, biri benim evime taş mı atıyor diye.

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Evin etrafını gezdiğimde kimsenin olmadığını gördüm. Sonra gidip yatağıma yatıp uyudum.

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Sabah kalkıp kahvaltı yaparken, gece çatıdaki sesi merak edip, çatıya çıkarak incelemeye başladım. Gördüğüm manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadım.

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Bir taşın demir sacı delerek çatıya saplandığını gördüm. Çatıyı delen taşı tornavida yardımıyla çıkarttım.

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Sonra ben bu taşı inlemeye başladım. Arkadaşlarıma anlattım. Bana bunun bir göktaşı olabileceğini söylediler.

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Evimin çevresinde arama yaptığımda evimin çatısına düşen ve bu bölgede daha önce görmediğim taşlardan 7 tane buldum. Göktaşına çok benziyorlar.

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Bu taşların araştırılmasını istiyorum. Bu taşlar göktaşı ise, taşlardan bir tanesini müzeye bağışlayacağım.

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Diğer taşlarıysa iyi bir teklif gelirse satmayı düşünüyorum. Elimde bulunan taşların ağırlığı 5 kilonun üzerinde" dedi.

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