Gökhan Töre ile Buket Töre’nin 3 aylık kızı Adel ilk kez görüntülendi
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Minik Töre yüzünü gösterdi
Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Gökhan Töre’nin eşi Buket Töre önceki gün Bebek’te görüntülendi. Lüks aracını park ederek bankamatikten para çeken Töre, soruları yanıtlamadan hızlıca oradan uzaklaştı. Bir süre sahil turu attıktan sonra Etiler’e çıkan Töre, Adel adını verdikleri kızını bir evden aldı. 3 aylık olan ve bakıcılar eşliğinde arabaya bindirilen minik Töre, ilk kez görüntülenmiş oldu. (Behlül AYDIN)
2
Annenizi el üstünde tutun
EŞİ Buğra Toplusoy ile Amerika’da yaşayan Ceyda Ateş, 5 aylık kızı Talia ile MAG dergisine konuk oldu. Ateş, anne olduktan sonra kendini daha olgun ve güçlü hissettiğini söyledi. Oyuncu, “Kızımla ufak bir sahnede veya kısa bir reklam filminde hatıra olsun diye oynamak isterim” dedi. Oyuncu, Anneler Günü mesajını da paylaştı: “Tüm anneler evlatlarına ‘Anne olunca anlarsın’ der. Ben bu sözü anneliğimin ilk gününde anladım. Bunu okuyan herkese mesajım annelerinizi el üstünde tutun. Annelik gerçekten dünyanın hem en keyifli hem de en zor işiymiş.”
3
Setten çağırıyorlar
Kanal D’nin sevilen yapımı “Camdaki Kız”ın başrolü Feyyaz Şerifoğlu önceki gün Cihangir’deki dizi çekimindeydi. Şerifoğlu, setin mola vermesiyle bir ofiste dinlendi. Cihangir sokaklarında takım elbisesiyle objektiflere yansıyan oyuncu, “Çekimler gayet iyi gidiyor. Birazdan yeniden başlayacağız. Beni çağırıyorlar” dedi. (Sayit DURMAZ)
4
Ofiste kalıyoruz
Galatasaray’ın eski yöneticilerinden iş insanı Haldun Üstünel, önceki gün eşi Zeynep Üstünel’le Bebek’te objektife yansıdı. Köpeklerini gezdiren çift, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Aslında Nişantaşı’nda oturduklarını belirten Haldun Üstünel, “Evimizi tadilata aldık. Şimdilik Bebek’teki ofisimizde kalıyoruz. Bugün de köpeği dışarı çıkardık” dedi. (Behlül AYDIN)
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Efehan 2 yaşında
İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, oğulları Efehan’ın 2’nci yaşını evlerinde minik bir partiyle kutladı. Abazi, fotoğraflarını Instagram’da İngilizce “İyi ki doğdun oğlum. Bugün, yarın ve her zaman sevileceksin” notuyla paylaştı. Sayışman da aynı kareyi kendi sayfasına şu mesajla ekledi: “İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım oğlum.”
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Kadın şefler için mutfak zor
İTALYAN şef Danilo Zanna, “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programına konuk oldu. Hürriyet YouTube kanalında Gence’nin sorularını yanıtlayan Zanna, kadınların profesyonel mutfaklarda erkek baskısına maruz kaldığını itiraf etti: “Şu an profesyonel mutfaklarda birçok kadın var. Yeterli mi? Keşke daha fazla olsa. Kadın için mutfak zor çünkü birçok erkek yükselmelerine izin vermiyor. Kompleks ve ego var. Mesela Sıdıka diye bir arkadaşım var. Türkiye’de tanıştığım en başarılı şeflerden... Ama yanındaki şefler onun büyümesine hiç izin vermedi. Erkekler orayı kendi alanı gibi görüyor. ‘Kadın benden daha iyi’yi kabul etmiyorlar.” Tuğçe Demirbilek ile evli olan Zanna, “İyi bir aşk yaşamayı iyi bir yemeğe tercih ederim” dedi. “Başka bir ülkede yaşayacağımı biliyordum ama ünlü olacağımı düşünmüyordum” açıklamasını yapan ünlü şef, son dönemde fiziksel anlamda değişimde olduğunu söyledi.
7
Lal 3 yaşında
Oyuncu çift Aslı Orcan ve Yetkin Dikinciler’in kızı Lal, 3 yaşına bastı. Orcan, evde aile arasında düzenledikleri doğum gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Güzel kızım, 3 yaşında.”
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Hıdırellez’de dilek diledi
Burcu Kara, baharın habercisi Hıdırellez’e özel ritüeller gerçekleştirdi. Oyuncu, Instagram hesabından yaptıklarını şöyle anlattı: “Bir inanışa göre, dünyada aynı paralelde yaşayan insanlar, aynı anda aynı şeyi düşünüp dilerse ortaya çıkan enerji sayesinde bu dilek gerçek olurmuş. Ben hepimiz için hem gül fidanı diktim, hem de akşam olunca içine para gömüp dalına da dileğimi yazıp asacağım. Hadi gül ağacı bulamasak da dileklerimizi birleştirelim.”
9
Kalpli paylaşım
Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay’la fotoğrafını Instagram’ın Hikaye bölümünde paylaştı. Kaya, eşinin yanağına öpücük kondurduğu karesine kalp emojisi de ekledi.