Gökhan Özen'den yeni paylaşım! O iddialara videolu cevap...
Selen Sevigen’in dava açtığı eski eşi Gökhan Özen, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, Sevigen’in kendi öfkesi için çocukları alet ettiğini savundu ve kızlarıyla buluştuğu bir anın videosunu paylaştı.
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4 yıl önce boşandığı eşi Selen Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen sessizliğini bozdu. Sevigen, iki çocuğunun babası Gökhan Özen’den korunmak için mahkemeye başvurmuştu. Sevigen, hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.
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Gökhan Özen’in sürekli evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Selen Sevigen’in bu açıklamalarına ünlü şarkıcıdan yanıt geldi.
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Sosyal medya hesabında çektiği videoyu paylaşan Özen, şu açıklamayı yaptı: “Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor. Kızlarım ağlamaya başladı, o da kızlarıma avaz avaz bağırdı, benim uyarım bu nedenleydi. Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem.
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NAFAKA İSTEMEDİ
Çocuklarımın her türlü okul, bakıcı, bakım masrafları istendiği kadar tarafımdan karşılanıyorken konu eğer yoksulluk nafakası ise; bana “Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok” dedikten 3 sene sonra hiç nafaka talebi olmuş mu? Hayır. İstemediğini de sözlü olarak belirtmiş zaten. 3 sene sonrasında çıkıp da yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini ve bu konuları kullanmasını samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da vicdanlı ve samimi bulmuyorum.”
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KORUMAYA İHTİYACI YOK, ONUN DERDİ BAŞKA
Sevigen’in kendisine asılsız ithamlarda bulunduğunu dile getiren Özen, sözlerine şöyle devam etti: “Ne kadınlar, ne anneler var gerçekten tek başına her ay o evin kirasını ödemek, çocuklarının karnını doyurmak için çalışan ve gerçekten o stresleri çeken... Ve ne kadınlar var gerçekten şiddet mağduru. Böyle asılsız ithamlar, suçlamalarla tüm Türkiye’nin gayet hassas olduğu bir konu üzerinden kendini popüler yapmaya çalışmasın.
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Kendimi ve çocuklarımı buna alet ettirmem.Yüz yüze bile olmayan, 30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası polis koruması istiyorum diye karakollara gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok. Derdi başka. Boşanma sözleşmemizde, 1 saat önceden haber vererek her gün çocuklarımı görme hakkım olduğu yazılı ama kendisi şu an bu maddeyi yok sayarak beni hem çocuklarımdan mahrum ediyor, sonra da kendi kendini tekzip ederek babaları çocukları arayıp sormuyor diye basına konuşuyor. Hukuki tüm haklarımı arayacağım.”
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EĞLENCELİ ANLAR KAMERADA!
Ünlü şarkıcı en son sosyal medya hesabından çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anların videosunu paylaşıp altına, 'Çocuklarımın üzerinde olumsuz etkiler yarattığım iddialarına ne diyeyim?' mesajını düştü.