Gökhan Özen, eski Selen Sevigen'in suçlamalarına cevap verdi

KORUMAYA İHTİYACI YOK DERDİ BAŞKA Yüz yüze bile olunmayan 30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası polis koruması istiyorum diye karakollara gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok. Derdi başka. Ne mi? Böyle bir konu 10 yıldır yoktu. "Sen benim ailemi kitap mı yapıyorsun?" diye bana sorduğu gün ben de "Hayır adı üstünde Yalandan Hikayeler, yani hepsi hayal ürünü kişi ve hikayeler." dedim. Bunun hemen ardından, çocuklarla irtibatım ortak telefon numarasını ulaşılmaz kılmaları sureti ile bir anda kesildi. Ben de iki çocuğuma da ayrı ayrı telefon hatları alarak ellerine sadece benimle irtibat kurabilecekleri telefonlar verdim. Sonrasında bir anda çocukları üzmek, ağlatmak ve onlara psikolojik baskı yapmak sureti ile hem benim üstümde hem de çocukların üzerlerinde psikolojik baskı yaratıldı. Bu yaklaşık 2 hafta sürdü.