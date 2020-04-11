Gökhan Özen: Bir daha kapıma gelme Demet

Ancak bu durum Gökhan Özen’i sinirlendirdi. Los Angeles’ta yaşayan Özen, tepkisini önce Instagram sayfa-sında dile getirdi: “Şarkısı patlamış. Bu şarkının söz, müzik, aranjesi ve mix’ini ben değil de kendi yapmış sanmış olabilir bir an. Düet jestimi de bir an için unutmuş olabilir. Biz tebrik edelim şarkısını.”