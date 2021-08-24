Gökhan Gönül canlı yayında itiraf: Gökhan Gönül ve Can Gönül kardeş mi?

Konuyla ilgili Show TV'de yayınlanan bir programa katılan Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım. Çık gel oğlum. Bekliyoruz seni." dedi.