Gökhan Gönül canlı yayında itiraf: Gökhan Gönül ve Can Gönül kardeş mi?
Ünlü futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia eden Can Gönül, Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına katıldı. Yetiştirme yurdunda büyümüş olan Can Gönül, dört yıl önce bir iş başvurusu yapmak için belge alırken hayatının şokunu yaşadı. İkizi gibi benzediği ünlü futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendi. Programa bağlanan Gökhan Gönül, Can Gönül’ün kardeşi olduğunu kabul etti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İZMİT'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katıldı.
2
İZMİT'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül (27), milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettigini söyleyerek Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum dedi.
3
Gökhan Gönül, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME canlı yayınına bağlandı. Didem Arslan Yılmaz'a itirafta bulunan Gökhan Gönül, " Can benim kardeşim." diyerek kardeşine sahip çıktı. Yıllar sonra ailesine Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programında kavuşan Can Gönül, gözyaşları içerisinde "27 senenin hasreti nasıl dinecek?" derken bu anlar tüm izleyenlerin yüreğine dokundu.
4
Konuyla ilgili Show TV'de yayınlanan bir programa katılan Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım. Çık gel oğlum. Bekliyoruz seni." dedi.