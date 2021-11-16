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Magazin
Haber Giriş: 16 Kasım 2021 - 08:04 | 

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Brezilyalı sevgili

Brezilyalı sevgili

Selin Ciğerci’yle evliliği eylül ayında sona eren eski futbolcu Gökhan Çıra, önceki gün trafikte bir kadınla görüntülendi. Çıra’nın yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı öne sürüldü. Genç kadınla ilgili sorulara yanıt vermeyen Çıra, Ciğerci’nin “Ortaklığı bitireceğim” açıklaması için ise şöyle konuştu: “Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür.”

2Anneden yorum: Çok güzelsiniz

Anneden yorum: Çok güzelsiniz!

Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya, İspanya’ya gitti. Öztürk önceki gün aynı renk kostümleriyle çektirdikleri bu fotoğrafı Instagram’da paylaştı. Daren Gerede Erkaya’nın annesi Bennu Gerede, fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Offf çok güzelsiniz. Sizi seviyorum ve özledim.”

3Çekmeyin utandım

Çekmeyin utandım

Mabel Matiz, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Cihangir’de objektiflere takıldı. Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan şarkıcı, “Arkadaşlar çekmeseydiniz iyi olurdu, utandım şimdi” dedi. Müzik çalışmalarıyla ilgili ise Matiz, “Konserler bitti. Şimdi bol şarkılı bir albüm çıkıyor. Yakında sevenlerimle buluşacak” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

4Babası adına plaket aldı

Babası adına plaket aldı

3 ay önce yaşamını yitiren usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, Galatasaraylılar Cemiyeti’nden ödüle layık görüldü. Galatasaray Lisesi 102 Devresi 50’nci yıl plaketini, Şensoy’un kızı Derya Şensoy teslim aldı. Derya Şensoy, gecede çektirdiği kareleri, “Babam adına teslim aldım. Babamın 50 yıllık dostlarıyla, çok güzel bir gece oldu. Nazik davetleri için tüm Galatasaray ailesine teşekkür ederiz” notuyla sosyal medyada yayınladı

5Fiziğin güzelse istediğini giyersin

Fiziğin güzelse istediğini giyersin

Simge Sağın, Kültür Yolu projesi kapsamında önceki akşam Galata Kulesi’nin önünde sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağın, son zamanlarda Gülşen ve Hande Yener gibi şarkıcıların sahne kostümleriyle ilgili seçtikleri cesur kıyafetler hakkında fikrini belirtti: “Her ikisini de çok başarılı buluyorum. Bence fiziğin düzgünse ve kendine yakıştırdıysan istediğin şeyi giyebilirsin.”

6Romantik kutlama

Romantik kutlama

Berk Atan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin Yağcıoğlu’nun doğum gününü önceki akşam bir mekanda kutladı. Sevgilisi için bir parti düzenleyen Atan’ın, Yağcıoğlu ile romantik halleri objektiflere de böyle yansıdı.

7Karan için söyledi

Karan için söyledi

Fahriye Evcen, yüzü olduğu markanın yeni reklam filminde “Bana Ellerini Ver”den uyarlanan şarkıyı seslendirdi. Reklam filminde ünlü oyuncunun oğlu Karan’la mutlu anlarına da yer verildi.

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