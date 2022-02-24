Gökhan Arsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyunculuğu bırakan Gökhan Arsoy'un yeni işi şaşırttı!

1997 yılında babasının izinden giderek başrolünde Ebru Gündeş'in de yer aldığı "Deli Divane" dizisi ile oyunculuk hayatına adım attı.



1998 yılında senaryosunu Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın birlikte yazdığı, Bergüzar Gökçe Korel, Tuba Ünsal, Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kırık Hayatlar dizisinde oynadı.



2005 yılında "Sevda Tepesi" adlı dizide Aydan Burhan, Dursun Ali Sarıoğlu,Yalçın Menteş, Şenol İpek ile birlikte rol aldı.



Gökhan Arsoy, 2 Ocak 2010 tarihinde Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli ile New YorkBaşkonsolosluğu'nda nikah masasına oturdu.