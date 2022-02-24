Gökhan Arsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyunculuğu bırakan Gökhan Arsoy'un yeni işi şaşırttı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Ukraynadan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vurulduUkrayna'dan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu#Ukrayna
Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumRusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Halk panikte Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukraynadan dikkat çeken kareler...Halk panikte! Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukrayna'dan dikkat çeken kareler...#Rusya
Josep Borrellden Rusya açıklamasıJosep Borrell'den Rusya açıklaması!#RUSYA
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki vatandaşlar için duyurduSon dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki vatandaşlar için duyurdu#Dışişleri Bakanlığı
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenirDevler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Putin emri verdi operasyon başladı BM Genel Sekreteri Antonio Guterresten çarpıcı sözlerPutin emri verdi operasyon başladı! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten çarpıcı sözler#RUSYA
Rusyaya savaş tepkisi Golü atınca formasını çıkardı ve...Rusya'ya savaş tepkisi! Golü atınca formasını çıkardı ve...#Roman Yaremchuk
Kahreden olay 9 yaşındaki Yağız koronadan hayatını kaybettiKahreden olay! 9 yaşındaki Yağız koronadan hayatını kaybetti#İzmir
Eşi set kazasında ölmüş 10 yaşındaki oğlu annesiz kalmıştı: Tetiği çekip hiçbir sorumluluk almaması beni çok kızdırıyorEşi set kazasında ölmüş 10 yaşındaki oğlu annesiz kalmıştı: Tetiği çekip hiçbir sorumluluk almaması beni çok kızdırıyor#Matthew Hutchins
Haluk Levent’ten çağrı: Evi oturulmaz halde ve borç içindeHaluk Levent’ten çağrı: Evi oturulmaz halde ve borç içinde!#Tüdanya
Kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamleKriz bitti mi? Alişan'dan sürpriz hamle#Alişan
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Gökhan Arsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyunculuğu bırakan Gökhan Arsoy'un yeni işi şaşırttı!

#Gökhan Arsoy#Gökhan Arsoy Kimdir#Gökhan Arsoy Mesleği

90'lı yılların gözde oyuncularından Gökhan Arsoy, mesleğini bırakıp şimdilerde başka bir meslek dalına geçiş yaptı. Yeni mesleği ile yeniden gündeme gelen Gökhan Arsoy'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Gökhan Arsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Gökhan Arsoy'un yeni mesleği...

1/3Gökhan Arsoy kimdir, kaç yaşında, nereli Oyunculuğu bırakan Gökhan Arsoyun yeni işi şaşırttı

Ebru Gündeş ile başrollerini paylaştığı Gökhan Arsoy oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Arsoy, oyunculuğu kendi isteğiyle bıraktığını, artık oto sanayide araç topladığını açıklayarak şaşırttı. Peki, Gökhan Arsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Arsoy hakkında merak edilenler...

2/3Gökhan Arsoy kimdir, kaç yaşında, nereli Oyunculuğu bırakan Gökhan Arsoyun yeni işi şaşırttı

Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy'dur. Babası Yeşilçam oyuncusu Göksel Arsoy'dur.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de işletme eğitimi aldı.

3/3Gökhan Arsoy kimdir, kaç yaşında, nereli Oyunculuğu bırakan Gökhan Arsoyun yeni işi şaşırttı

1997 yılında babasının izinden giderek başrolünde Ebru Gündeş'in de yer aldığı "Deli Divane" dizisi ile oyunculuk hayatına adım attı.

1998 yılında senaryosunu Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın birlikte yazdığı, Bergüzar Gökçe Korel, Tuba Ünsal, Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kırık Hayatlar dizisinde oynadı.

2005 yılında "Sevda Tepesi" adlı dizide Aydan Burhan, Dursun Ali Sarıoğlu,Yalçın Menteş, Şenol İpek ile birlikte rol aldı.

Gökhan Arsoy, 2 Ocak 2010 tarihinde Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli ile New YorkBaşkonsolosluğu'nda nikah masasına oturdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gökhan Arsoy#Gökhan Arsoy Kimdir#Gökhan Arsoy Mesleği