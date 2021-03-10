Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade evlilik yolunda

Feminen enerji dünyaya hükmedecek Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sosyal medya hesabından bir yazısını paylaştı. Tilki, “Gelecek kadındır” diye başladığı yazısında şunları söyledi: “Başarı yalnızca maskulenlikle bağlantılı değildir. Mozart kadar tanınan klasik müzik kadın sanatçı olmasa da, Picasso kadar bilinen bir kadın ressam olmasa da aslında maskulenlerden eksik oldukları için değil sadece bilinmedikleri için başarıları azınlık gibi zannedilir! Bundan sonra dünya, feminen enerjinin de tüm dünyaya hükmedebileceğini görecek. Çünkü modern zamanda kadınlar artık bu algıyı kırabilecek farkındalıkta. Bir gün, feminen ve maskulen dengenin tüm dünyada var olması dileğiyle...”