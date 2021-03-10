Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade evlilik yolunda

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Evlilik yolundayız
Oyuncu çift Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade önceki gün Etiler’deydi. Lüks araçlarının içinde sıkışan trafikte görüntülenen ikili, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Muhabirlerin “Aileleriniz tanıştı mı?” sorusuna Alkan, “Bizi trafikte yakaladınız. Zamanı gelince her şeyden önce sizin haberiniz olur. Bizde her şey kuralına uygun oluyor. Evlilik yolunda güzel bir birlikteliğimiz var” cevabını verdi. Cavadzade de sevgilisinin yanıtına kahkaha attı. (Sayit DURMAZ)
2
Karavan sorusu sinirlendirdi
“Masumiyet” adlı diziyle ekrana dönen Deniz Çakır önceki gün Etiler’de bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Dizi setinde kendisine verilen karavanı küçük bulduğu için rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın karavanına geçtiği, bu nedenle krize neden olduğu iddia edilen ünlü oyuncu konuyla ilgili sorulara “Ya öyle şey olur mu ya” diyerek tepki gösterdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan ünlü oyuncu, “Umarım bütün bu saçma sapan şeylerin olmadığı eşit güzel yarınlar olsun” dedi. (Deniz BOY)
3
Hep evdeyim
Nilperi Şahinkaya önceki gün sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Bebek’te görüntülendi. İkili, market alışverişi yaptıklarını söyledi. Şahinkaya “Dizimin çekimleri bitti. Şimdi dinleniyorum. Boş zamanlarımda yatıyorum ve genelde hep evdeyim” dedi. (Sayit DURMAZ)
4
Feminen enerji dünyaya hükmedecek
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sosyal medya hesabından bir yazısını paylaştı. Tilki, “Gelecek kadındır” diye başladığı yazısında şunları söyledi: “Başarı yalnızca maskulenlikle bağlantılı değildir. Mozart kadar tanınan klasik müzik kadın sanatçı olmasa da, Picasso kadar bilinen bir kadın ressam olmasa da aslında maskulenlerden eksik oldukları için değil sadece bilinmedikleri için başarıları azınlık gibi zannedilir! Bundan sonra dünya, feminen enerjinin de tüm dünyaya hükmedebileceğini görecek. Çünkü modern zamanda kadınlar artık bu algıyı kırabilecek farkındalıkta. Bir gün, feminen ve maskulen dengenin tüm dünyada var olması dileğiyle...”
5
Evlilik sorusuna yanıt yok
Faruk Sabancı ile Dilay Korkmaz, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Trafiğin sıkışmasıyla araçlarının içinde objektife takılan çift, muhabirlerin evlilik sorularını yanıtsız bıraktı.
6
Kendimizle gurur duyalım
Fahriye Evcen özel bir çekim için objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu fotoğraflarını şu notla paylaştı: “Bahar geldi... Kendimin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu çekim hepimiz için... Kendimizle gurur duyalım...”
7
Kız öğrencilere tablet dağıttı
Oyuncu Burcu Özberk ve yönetmen Erdal Murat Aktaş, “Sen İstersen Dünya Değişir” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ardahan’a gitti. Özberk ve Aktaş pandemiden etkilenen ve desteğe ihtiyaç duyan kız öğrencilere bir araya gelerek onlara 50 adet tablet hediye etti.
8
Torunlara hediye almaya geldik
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı. Çocuk giyim mağazalarının bulunduğu katta görüntülenen ünlü çift vitrinleri incelerken karşılaştıkları muhabirlere poz verdi. Koçyiğit ve Soydan torunları Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan’ın çocuklarına hediye almaya geldiklerini söyledi.