Gökhan Alkan babaannesi ve dedesine daha yakın olmak için 1.5 milyon TL'yi gözden çıkardı

Aile boyu hobi İş insanı Emrah Hattat, boş zamanlarını değerlendirmek için kendine yeni bir hobi bulmuş. Çevresinde iyi aile babası olarak bilinen Emrah Hattat işten arta kalan tüm zamanı eşi Bige Hanım ve ikiz kızları Alara ve Dilara ile geçiriyor.Ailesine tutkun olan genç iş insanı şimdilerde seramik boyamaya merak sarmış ve Etiler’de bulunan Atelier Dobemine’de ders almaya başlamış. Ailesinden bir an olsun ayrılmak istemeyen Emrah Bey, eşi ve kızlarını da seramik kursuna yazdırmış.