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Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 07:30 | 

Gökhan Alkan babaannesi ve dedesine daha yakın olmak için 1.5 milyon TL'yi gözden çıkardı

Covid nedeniyle aylarca uzak kaldığı babaannesi ve dedesine daha yakın olmak isteyen oyuncu Gökhan Alkan, onlara 1,5 milyon TL değerinde bir ev aldı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Ailesine düşkünlüğüyle bilinen genç neslin yetenekli oyuncusu Gökhan Alkan, karantina döneminde uzak kaldığı babaannesi ve dedesini kendi mahallesine yerleştiriyor.

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Koronavirüs nedeniyle onları aylarca göremeyen Alkan, babaannesi ve dedesine kendi oturduğu Bağdat Caddesi’nden 1,5 milyon TL değerinde ev almış.

Büyüklerini kendisine yakın bir eve yerleştirmek isteyen oyuncu, şimdilerde evin tadilatıyla uğraşıyormuş. Evi komple elden geçirip yenileten Alkan, tüm tadilat işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyormuş.

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Dizi çekimlerinden arta kalan tüm zamanını buraya ayıran ünlü oyuncu, kış gelmeden babaannesi ve dedesini yeni evlerine yerleştirmek istiyormuş. Sadece anne babasıyla değil, büyük ebeveynleriyle de bu kadar yakından ilgilenen Gökhan Bey’in bu güzel jesti takdire şayan gerçekten...

4Bahçeli eve taşındılar
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Bahçeli eve taşındılar

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Gülşah Gordi, 3 çocuğunu daha sakin bir muhitte büyütmek için “kıta” değiştirdi! Beşiktaş Yıldız’daki Büyükhanlı Residence’ta yaşayan Gordi Ailesi, şehir içindeki evlerinden karşı yakaya taşındı.

2010 yılında, hayatını iş insanı Murat Gordi ile birleştiren Gülşah Gordi, artık trafikten ve şehrin kaosundan uzak bir yerde yaşamak istediği için Acarkent’i tercih etti.8, 6 ve 2 yaşında üç kız çocuğu sahibi olan çift, çocuklarının mutluluğu için bahçeli bir eve taşındı.

5Sevgilisi ne derse o
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Sevgilisi ne derse o

Türkiye’nin dünya çapında tanınmış sanatçılarından İsmail Acar şimdilerde değişim içinde.

Sanatçı gönlünü Miss Beauty Of Belarus 2019 ve Miss Europe Of Eurasia 2020 yarışmalarının birincisi Yana Khramtsova kaptırınca ilk önce gardırobunu yenilemiş daha sonra da saç ektirmiş.

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Sevgilisinin kırmamak için saç ektiren Acar, bu durumdan çok memnun olmasa da sevgilisinin bir dediğini iki etmiyor.

7Aile boyu hobi
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Aile boyu hobi

İş insanı Emrah Hattat, boş zamanlarını değerlendirmek için kendine yeni bir hobi bulmuş. Çevresinde iyi aile babası olarak bilinen Emrah Hattat işten arta kalan tüm zamanı eşi Bige Hanım ve ikiz kızları Alara ve Dilara ile geçiriyor.Ailesine tutkun olan genç iş insanı şimdilerde seramik boyamaya merak sarmış ve Etiler’de bulunan Atelier Dobemine’de ders almaya başlamış. Ailesinden bir an olsun ayrılmak istemeyen Emrah Bey, eşi ve kızlarını da seramik kursuna yazdırmış.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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