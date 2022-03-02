Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy kimdir? Hamilelik iddiaları ardından yeniden gündemde

2007 yılında Almanya'da yaşayan Fas asıllı şarkıcı Saad Chemmari'nin Sahar, Gülcan Altan'ın Gülümser ve Cüneyt Akgün'ün Koyu adlı albümlerinin aranjörlüğünü üstlenen Emir Ersoy Cuban Portrait adını verdiği latin-jazz tarzındaki ilk albümünün kayıtlarını da 2008 yılının Şubat ayında tamamladı. Emir Ersoy, 2008 yılında Akın Eldes'in Aara Taksim ve İlkin Deniz'in Good Fellas adlı albümlerinin miks ve mastering lerini yaptı.



2009 yılında solo kariyerine daha fazla eğilen Emir Ersoy'un, Türkiye'nin ilk latin-caz albümü özelliğine sahip Cuban Portrait isimli albümü Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya sürüldü. Ayrıca aynı yıl Türk Metal grubu Sexen'in klavye düzenlemelerini, miks ve mastering lerini de üstlendi. Bir yandan solo konserlere çıkarken bir yandan da salsa orkestrası projesi olan Projecto Cubano ile sahne almaya devam etti.



Emir Ersoy'un, 2010 yılında Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Funda Arar, Metin Ersoy, Ayça Varlıer, Yaşar, Deniz Seki, Kubat, Tuğba Özerk ve Emre Altuğ gibi Türk pop müziğinin önemli isimlerinin katkılarıyla oluşturduğu ve gelirini Barınak Gönüllüleri Derneği'ne bağışlayarak, sahipsiz sokak hayvanlarına katkıda bulunduğu 10 Şarkı 10 Şarkıcı ile Yaşama Bir Şans Ver albümü yine Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya sürüldü. 29 Aralık 2010 tarihinde Bursa Senfoni Orkestrası ile birlikte Bursa’da yeni yapılan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye'deki ilk Senfonik Salsa konserini verdi.