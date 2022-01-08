Gökçe Bahadır: Müzikle ilgili bir şey yapabilirim
Albümler, konserler, filmler, tiyatro oyunları... Kültür sanat dünyasından kısa haberler...
Evlilik kısmet
Gökçe Bahadır önceki gün Etiler’deydi. Sete giderken objektife yansıyan oyuncu, 2021 yılının iş hayatı açısından güzel geçtiğini söyledi: “Güzel bir yıl geçti iş güç olarak. Proje ilk geldiğinde bilmiyorsun nerelere geleceğini. Sadece yaptığın işin iyi olması için uğraşıyorsun. Ama 2021’de güzel projeler oldu.” Bahadır, “Müzikle çok ilgilisiniz, albüm yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Ben oyuncuyum. Müzikal yapıyordum. Müziği çok seviyorum ve her an müzikle ilgili bir şeyler yapabilirim.”
Evlilik kısmet
Gökçe Bahadır, Emir Ersoy’la evlilik planları olup olmadığı sorulunca “Evlilik kısmet artık” dedi. Deniz BOY
Evlilik kısmet
Gökçe Bahadır, Emir Ersoy’la evlilik planları olup olmadığı sorulunca “Evlilik kısmet artık” dedi. Deniz BOY
Teklif yağıyor
Kanal D’de yayınlanan yaz dizisi “Aşkın Tarifi” dizisiyle adını duyuran Serra Arıtürk, yapımcıların gözdesi oldu. Sosyal medyada aktif olan oyuncuya şimdilerde yapımcılardan teklifler yağdığı öğrenildi. 5 ayrı yapım şirketinden dizi teklifi alan Arıtürk, “Ekranda olmayı özledim. Kendime yakın hissettiğim rolle seyircinin karşısında olacağım” dedi. Behlül AYDIN
Kurt Adam sahnede
Yeliz Başlangıç, Alişan Özkan, Okan Şevket Duman ve Kosta Kortidis’in rol aldığı “Kurt Adam” oyunu, önceki akşam Şişli Tiyatrosu’nda perde açtı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan oyuncular, “Seyirciyi tiyatro izlemeye davet ediyoruz” dedi. Oyunu izlemeye gelenler arasında Bennu Yıldırımlar da vardı. Oyuncu, dijital platformlarda yayınlanan projelerle ilgili soru üzerine “Konuya bakarım ben. Dijital veya televizyon fark etmez. Konuyu beğenirsem benim için yeterlidir” dedi. Bennu Yıldırımlar’a “Yaprak Dökümü” dizisinde birlikte rol aldığı Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’la ilgili küslük iddiası da soruldu. Yıldırımlar, iki oyuncunun dizi döneminde de iyi anlaşamadığı söylentileri için “Ben öyle şeyler hatırlamıyorum, öyle bir durum yaşanmadı” diye konuştu. Sayit DURMAZ
Filmin geliri otizm derneğine
Otizmli Adem ile yeğeni Melek’in hikayesini konu alan “Canım Dayım” filmi dün vizyona girdi. Filmin galası, önceki akşam Sapphire AVM’deki sinema salonunda yapıldı. Gecede, çekimlerin ardından vefat eden oyuncu Semra Dinçer de anıldı. Ekip, filmin gelirinin yüzde 33’ünü bir otizm derneğine bağışlayacaklarını açıkladı. Sayit DURMAZ
Aralık ayının galibi
Muud’un aralık ayında en çok dinlenenler listesi belli oldu. Uzi yerli albümler kategorisinde; Edis en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde; Maneskin ise en çok dinlenen yabancı single’larda zirveye yerleşti. Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un aralık ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. “Kan” albümüyle Uzi, yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alan isim oldu. Uzi’nin geçtiğimiz yıl dinleyicisiyle buluşan ve “Makina” adlı şarkısıyla çıkış yaptığı albümü 10 parçadan oluşuyor. Bu albümü sırasıyla Ziynet Sali’nin “Yaşam Çiçeği” ve Manga’nın “Antroposen 001” albümleri takip etti. En çok dinlenen yerli sanatçılar arasında ise Edis, listenin ilk sırasında yer aldı. Muud’un yabancı albümler kategorisinin bir numarası ise Churches albümüyle LP oldu. INNA ve Billie Eilish de LP’nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler oldu. En çok dinlenen yabancı single’larda ise Måneskin “Beggin” şarkısıyla zirvedeydi. Doja Cat “Kiss Me More” parçası ile ikinci olurken, INNA ise “Oh My God” şarkısı ile üçüncü sırada yer aldı.
Hem yazdı hem oynadı
Yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmeliğini Murat Şenöy’ün yaptığı, “Benden Ne Olur?” filmi, 14 Ocak’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak. Aslı T. Kızmaz’ın kitabından, Müge Öztürk’le birlikte sinemaya uyarladığı filmde, Hazal Kaya’nın canlandırdığı Sertab Bal seyirciye bol bol kahkaha attıracak. Aslı T. Kızmaz, filmde kritik bir rol üstlenerek kamera karşısına da geçti. Filmde ünlü bir talk şov sunucusunu canlandıran Kızmaz, can alıcı sahnelerinden birinde seyirci karşısına çıkacak.
Moskova’dan ödül
“Kırmızı Oda” dizisinde Sare karakterini canlandıran Sitare Akbaş’a Moskova’dan ödül geldi. Oyuncu, “Tünel” filmindeki performansıyla Moskova’da düzenlenen Actress Universe Film Festivali’nde “En iyi kadın oyuncu” ödülüne layık görüldü.
Müzik keyfi
İzmir’deki Royal Teos Thermal Resort Clinic & SPA Otel’de ünlü isimler sahneye çıktı. 31 Aralık’ta sahneye çıkan Safiye Soyman ile Faik Öztürk, hem şarkılar hem de esprileriyle seyircilere keyifli anlar yaşattı. Gülay Eralp de hazırladığı repertuvarla müzik keyfi sundu. 1 Ocak’ta ise Candan Erçetin sahnedeydi. Erçetin, kendi şarkılarının yanı sıra seslendirdiği Yunanca ve Fransızca eserlerle de büyük alkış aldı.
Dominik öncesi ziyafet
Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan milli boksör Adem Kılıçcı, Dominik’e yola çıkmadan önce Metin Kalkışım’ın Maltepe’deki restoranına gitti. Kılıçcı, Akçaabat köftesi ve kuru fasulye yedi. Kılıçcı, mekanı sahibi Metin Kalkışım’ın yemek sonrası sürpriz yaparak hazırlattığı All Star yazılı baklavayla geceyi noktaladı.
Sevda Giray'dan Feraset
Sevda Giray, 2022 yılına yeni tekli çalışması "Feraset" ile giriyor.Sözleri Cengiz Atabay'a, müzik ve düzenlemeleri Kenan Özer'e ait olan Feraset'in klibini İmre Haydaroğlu yönetti. Özdemir Müzik etiketiyle pazartesi digital platformlarda yayınlanacak Feraset şarkısının klibi için çok sıkı hazırlık yaptığını söyleyen Sevda Giray spor ve meditasyon yaparak 10 kilo verdi. Sevda Giray, "Karşılıksız bir aşkı anlatan şarkısının'günümüz sanal dünyasına hapsolmuş gençliğe yara bandı gibi geleceğini söyledi.
“Derman” ile geliyor
Emirhan Özhan önümüzdeki günlerde yeni şarkısı “Derman” ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “The Post Medya” etiketiyle çıkacak olan şarkının söz ve müziği Emirhan Özhan’a ait olan parçanın Mix, mastering ve aranjesi, yurt dışında 50'den fazla şarkıya imzasını atan "Baran Özhan" tarafından yapılıyor.Şarkıya sürpriz olarak "Ferah Zeydan" da eşlik ediyor. Emirhan Özhan "Ferah Zeydan ile yaptığımız ilk düet çok başarılı bir çalışma oldu.” dedi. Emirhan Özhan, yaptığı sosyal deney ve projelerle tanınsa da 2013 yılından beri müzik piyasalarında yerini alıyor. Geçen Temmuz ayında ise ilk Türkçe çalışması "Bir Anlatsam"ı yayınlamıştı.
Oyunculuk meslek değil, bir ekoldür
Son olarak ‘Akıncı’ dizisinin oynayan sahne dövüşleri eğitmeni Çağrı Erceber: Bana göre oyunculuk profili iki tiptir. Bunlardan biri aktör diğeri halk arasında sıklıkla kullanılan oyuncu. İkisi arasındaki farkı ele almak istediğimde oyuncu kişi herkes olabilir. Ama aktör kişi denildiği zaman eğitimli ve pek çok özelliğe sahip ve sürekli kendini geliştiren kişi olarak nitelendiriyorum. Örnek verecek olursak buna en iyi örnek Hollywood’daki aktörlerdir. Onlara baktığım zaman hemen hemen hepsi birden fazla dil biliyor, dans ediyor, müzik aleti çalabiliyor ve bunlar gibi pek çok alanda donanımlılar. Fakat oyuncu daha çiğ bir tabir geliyor. O yüzden artistik imaj olarak aktör olarak anılmayı arzu ederim. Tabiki bu, halkın takdiri. Oyunculuk esasen bir meslek değil hayat boyu devam eden bir ekoldür. Hiçbir zaman ben oldum öğrendim tamamım diyemezsiniz çünkü değişmeyen tek şey değişimdir. Ben günümüzde şimdiki Çağrı Erceber’im. Fakat bundan 5 sene sonra daha farklı bir Çağrı Erceber olacağım, değişeceğim. Belki baba olacağım belki sakat kalacağım belki zengin belki yoksul olacağım. Kaybedeceğim, kazanacağım, aldanacağım, aldatılacağım yani illa ki değişeceğim. Belki uçan arabalar çıkacak, ehliyetler yalan olacak, belki teleport gelecek, ışınlanacağız. Yani uzun lafın kısası oyunculukta sürekli bir güncelleme söz konusu. Oyunculuk neden bir meslek değil tezimin bir cevabı da bu. Sürekli güncelleme içinde olduğumuz bir okul. Sürekli yeni bir beceri edinebilme sanatı. İnanın bu kolay değil. Hayatını atın üzerinde geçirmiş ecdadımız. Bir aktör 2 - 3 binicilik dersi alıp dönem işinde ata biniyor ve bunu izleyiciye yaşatıyor sanki hayatı at üstünde geçmiş gibi. Bir diğer mesele malesef oyunculuk iş ve kazanç olarak bir var bir yok. Bazen doğru zamanda doğru projenin gelmesi zaman alabiliyor. Oyuncu yıllarca işsiz kalabiliyor. İşte tüm bu sebeplerden ötürü ben oyunculuğa sanat gözüyle bakıyorum ve öğrencilerime hep bu vizyonu aşılamaya çalışıyorum.
Yıllar sonra suskunluğunu bozdu
Uzun bir süre müziğe ara veren fantezi ve halk müziği yorumcusu Ercan Arda "Benden aldılar" adlı albümüyle yeniden müzik dünyasında...Yıllar sonra suskunluğunu bozan ve müzikseverlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Ercan Arda" Bana sıkıntılı günler yaşatanlara bu yeni şarkımla cevap vermek istedim. Çünkü verilecek cevabın müzik olduğunun kanaatindeyim" diyor Kendine özgü tarzıyla müzik dünyasına farklı bir renk katan Ercan Arda'nın "Benden aldılar" adlı 6. albümü digital platformlardaki yerini aldı.