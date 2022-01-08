Gökçe Bahadır: Müzikle ilgili bir şey yapabilirim

Oyunculuk meslek değil, bir ekoldür

Son olarak ‘Akıncı’ dizisinin oynayan sahne dövüşleri eğitmeni Çağrı Erceber: Bana göre oyunculuk profili iki tiptir. Bunlardan biri aktör diğeri halk arasında sıklıkla kullanılan oyuncu. İkisi arasındaki farkı ele almak istediğimde oyuncu kişi herkes olabilir. Ama aktör kişi denildiği zaman eğitimli ve pek çok özelliğe sahip ve sürekli kendini geliştiren kişi olarak nitelendiriyorum. Örnek verecek olursak buna en iyi örnek Hollywood’daki aktörlerdir. Onlara baktığım zaman hemen hemen hepsi birden fazla dil biliyor, dans ediyor, müzik aleti çalabiliyor ve bunlar gibi pek çok alanda donanımlılar. Fakat oyuncu daha çiğ bir tabir geliyor. O yüzden artistik imaj olarak aktör olarak anılmayı arzu ederim. Tabiki bu, halkın takdiri. Oyunculuk esasen bir meslek değil hayat boyu devam eden bir ekoldür. Hiçbir zaman ben oldum öğrendim tamamım diyemezsiniz çünkü değişmeyen tek şey değişimdir. Ben günümüzde şimdiki Çağrı Erceber’im. Fakat bundan 5 sene sonra daha farklı bir Çağrı Erceber olacağım, değişeceğim. Belki baba olacağım belki sakat kalacağım belki zengin belki yoksul olacağım. Kaybedeceğim, kazanacağım, aldanacağım, aldatılacağım yani illa ki değişeceğim. Belki uçan arabalar çıkacak, ehliyetler yalan olacak, belki teleport gelecek, ışınlanacağız. Yani uzun lafın kısası oyunculukta sürekli bir güncelleme söz konusu. Oyunculuk neden bir meslek değil tezimin bir cevabı da bu. Sürekli güncelleme içinde olduğumuz bir okul. Sürekli yeni bir beceri edinebilme sanatı. İnanın bu kolay değil. Hayatını atın üzerinde geçirmiş ecdadımız. Bir aktör 2 - 3 binicilik dersi alıp dönem işinde ata biniyor ve bunu izleyiciye yaşatıyor sanki hayatı at üstünde geçmiş gibi. Bir diğer mesele malesef oyunculuk iş ve kazanç olarak bir var bir yok. Bazen doğru zamanda doğru projenin gelmesi zaman alabiliyor. Oyuncu yıllarca işsiz kalabiliyor. İşte tüm bu sebeplerden ötürü ben oyunculuğa sanat gözüyle bakıyorum ve öğrencilerime hep bu vizyonu aşılamaya çalışıyorum.