Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Bu akşam sahnede Oya Başar ve Ebru Kural’ın rol aldığı “Plastik Aşklar” oyunu, bu akşam Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Oyun; eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev ile çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber, saf Sezen’in hesaplaşmalarını konu ediniyor.