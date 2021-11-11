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Magazin
Haber Giriş: 11 Kasım 2021 - 07:33 | 

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Gözleri hep gülüyor

Gözleri hep gülüyor

Gökçe Bahadır, 40’ıncı yaşını sevgilisi Emir Ersoy’la kutladı. Çift, önceki akşam Emirgan’daki bir mekana girerken görüntülendi. Emir Ersoy, “Gökçe Hanım’ın gözleri gülüyor, sizin sayenizde” diyen muhabire “Onun gözleri hep gülüyor zaten” diye karşılık verdi. Ünlü müzisyen, Bahadır’ın yeni dizisi “Kulüp”ü izleyip izlemediği sorulunca da “Gururla izledim, herkesin emeğine sağlık” dedi. (Sayit DURMAZ)

2Tıpkı babası

Tıpkı babası

Can Bonomo, eşi Öykü Karayel ve minik oğlu Roman’la çektiği bu selfie’yi Instagram’da “Gang Bonomo” (Bonomo çetesi) notuyla paylaştı. Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Roman için “Tıpkı babası”, “Yine bir ana, bir babayı doğurmuş” şeklinde yorumlar yapıldı.

3Bu akşam sahnede

Bu akşam sahnede

Oya Başar ve Ebru Kural’ın rol aldığı “Plastik Aşklar” oyunu, bu akşam Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Oyun; eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev ile çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber, saf Sezen’in hesaplaşmalarını konu ediniyor.

4Kafayı taktığım tek şey

Kafayı taktığım tek şey

Simge, “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” kapsamında 13 Kasım’da Galata Kulesi önünde vereceği konserin heyecanını yaşıyor. Konserden konsere koştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Simge, “Kafayı taktığım tek şey iyi müzik yapmak. Müzik bana öyle büyük enerji veriyor ki, sahnede devleşiyorum” diyor.

5Öğrencilerden ödül

Öğrencilerden ödül

Kerem Alışık, İstanbul Üniversitesi Altın 61 Ödülleri’nde ‘yılın en iyi reklam yüzü’ seçildi. Halkbank’ın reklam yüzü olan Alışık, ödül törenindeki konuşmasında şöyle dedi: “Öğrencilerin oylarıyla ödül almak yüzümü başka türlü güldürdü. Gülmek benim onlarla aramdaki en kısa mesafeydi. Bütün öğrencilerin yüreklerinden öpüyorum.”

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