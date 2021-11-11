Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Gözleri hep gülüyor
Gökçe Bahadır, 40’ıncı yaşını sevgilisi Emir Ersoy’la kutladı. Çift, önceki akşam Emirgan’daki bir mekana girerken görüntülendi. Emir Ersoy, “Gökçe Hanım’ın gözleri gülüyor, sizin sayenizde” diyen muhabire “Onun gözleri hep gülüyor zaten” diye karşılık verdi. Ünlü müzisyen, Bahadır’ın yeni dizisi “Kulüp”ü izleyip izlemediği sorulunca da “Gururla izledim, herkesin emeğine sağlık” dedi. (Sayit DURMAZ)
2
Tıpkı babası
Can Bonomo, eşi Öykü Karayel ve minik oğlu Roman’la çektiği bu selfie’yi Instagram’da “Gang Bonomo” (Bonomo çetesi) notuyla paylaştı. Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Roman için “Tıpkı babası”, “Yine bir ana, bir babayı doğurmuş” şeklinde yorumlar yapıldı.
3
Bu akşam sahnede
Oya Başar ve Ebru Kural’ın rol aldığı “Plastik Aşklar” oyunu, bu akşam Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Oyun; eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev ile çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber, saf Sezen’in hesaplaşmalarını konu ediniyor.
4
Kafayı taktığım tek şey
Simge, “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” kapsamında 13 Kasım’da Galata Kulesi önünde vereceği konserin heyecanını yaşıyor. Konserden konsere koştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Simge, “Kafayı taktığım tek şey iyi müzik yapmak. Müzik bana öyle büyük enerji veriyor ki, sahnede devleşiyorum” diyor.
5
Öğrencilerden ödül
Kerem Alışık, İstanbul Üniversitesi Altın 61 Ödülleri’nde ‘yılın en iyi reklam yüzü’ seçildi. Halkbank’ın reklam yüzü olan Alışık, ödül törenindeki konuşmasında şöyle dedi: “Öğrencilerin oylarıyla ödül almak yüzümü başka türlü güldürdü. Gülmek benim onlarla aramdaki en kısa mesafeydi. Bütün öğrencilerin yüreklerinden öpüyorum.”