Ünlü oyuncu yaşadığı kötü olayı ilk kez anlattı! ‘Sen ana olaydın da susturaydın’

İşte röportajda öne çıkan yerler; Şu an devam eden bir projem yok ama takipçi sayımda hala bir artış söz konusu. İnsanlar bence beni doğal olduğum için seviyorlar. Merak ediyorlar belki de çok fazla paylaşım yapamadığım için. Bende gün içinde çok fazla mesaj alıyorum. Youtube’a ne zaman video atacaksın, lütfen artık post at, story at. Bende elimden geldiğince paylaşım yapmaya devam ediyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Post atmak, story atmak aslında çok emek isteyen şeyler. Bende biraz mükemmeliyetçilik var. Fotoğraf albümde çok fotoğraf var paylaşmadığım. Daha iyisini bulmaya çalışıyorum. Sevgimizin karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Bende elimden geldiğince onlar için aktif olmaya çalışıyorum. İnsanlar mutlu olsun diye bazı challenge’lar başlattım.