Ünlü oyuncu yaşadığı kötü olayı ilk kez anlattı! ‘Sen ana olaydın da susturaydın’

EŞİM BENİ DESTEKLİYOR Ömer doğduktan sonra 9. aylarda ben tekrar işlere dönebilmek için ben menajerimle konuştum. O süreçten sonra işlere baktık. Geçen sezon birçok projeyle görüştüm. Yalnız şöyle bir şanssızlığım vardı. Bu seneki projelerde ki bana gelen karakterler genelde il dışıydı. Ramo dizisinden gelmişti Adana’daydı, Sefirin Kızı adlı diziden gelmişti o da Bodrum’daydı. Bunlar gibi bir iki diziden daha teklif geldi ama dediğim gibi il dışındaydı ve benim gitmem imkansızdı. Aslında Ramo dizisi için çok heyecanlanmıştım. Çok istedim. Onlarda çok beğendiler görüşmelerde ama dediğim gibi burada bir çocuk faktörü olduğu için olmadı. Pandemiden önce de bir iş geldi ama karakter de bir sıkıntı vardı yani senaryo da karakterin konumu ile bir sıkıntı vardı ve bende öyle bir projeyle dönmek istemedim. İyi bir proje ile dönmek istiyorum ve tabi ki döneceğim çünkü bu benim işim. Var olduğum kendimi tamamladığım yer burası.