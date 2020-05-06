Ferit Ömeroğlu
Ünlü oyuncu yaşadığı kötü olayı ilk kez anlattı! ‘Sen ana olaydın da susturaydın’
Kırgın Çiçekler dizisindeki Songül karakteri ile milyonlarca kitleye ulaşan oyuncu Gökçe Akyıldız hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuk oldu. Pandemi sürecini eşi ve çocuğu ile evde geçiren başarılı oyuncu hakkında merak edilen birçok soruyu yanıtladı. Gökçe Akyıldız, hangi dizilerden teklif aldığını ve neden reddettiğini açıkladı.
Başarılı oyuncu, çocuğu Ömer doğduktan 9 ay sonra yeniden setlere dönmeye karar verdiğini söyleyerek o süreçte yaşadıklarını anlattı. Kendisine gelen projelerin il dışında olduğunu ve bu sebeple kabul etmediğini söyleyen Akyıldız, gelen projelerle ilgili, “Ramo dizisinden teklif gelmişti. Adana’daydı. Sefirin Kızı dizisinden gelmişti o da Bodrum’daydı. Bunlar gibi bir iki diziden daha teklif geldi ama dediğim gibi il dışındaydı ve benim gitmem imkansızdı” dedi.
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