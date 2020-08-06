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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 08:14,

Gökçe Akyıldız boşandı mı?

Kırgın Çiçekler dizisinin Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldığı iddia edildi...

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Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınan oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıl önce Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturdu.

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Çiftin bu evlilikten 2018 yılında Ömer Aslan adında bir de oğulları dünyaya geldi.

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Anne olduktan sonra setlere ara veren ve kendisine Beşiktaş'ta el yapımı çikolata dükkanı açan Gökçe Akyıldız, dün ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

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Instagram sayfalarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldıran çift, birbirini takip etmeyi de bıraktı.

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Boşanma kararı aldıkları iddia edilen Gökçe Akyıldız ve Mustafa Özyurt konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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