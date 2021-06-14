Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi alacak - İŞKUR personel alımı başvurusunun detayları

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,



2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,



3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,



4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),



5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,



6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,



7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,



8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,



9- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir