Göbeklitepe nerede, neden önemli? Atiye dizisinin çekildiği Göbeklitepe’nin tarihi
12 bin yıllık geçmişi bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Atiye dizisiyle bir kez daha gündeme gelmişti. Göbeklitepe ile ilgili ‘Aden Bahçesi’, dünyanın sıfır noktası, tanrıların ant dairesi ya da gözlemevi teorileri bulunuyor. Peki, Atiye dizisinin çekildiği Göbeklitepe nerede, neden önemli? İşte Atiye dizisinin çekildiği Göbeklitepe’nin tarihi…
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1
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Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarındadır. Alan 1963 yılında, İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş ve “V52 Neolitik Yerleşimi” olarak tanımlanmıştır. Alanın gerçek değeri, 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe’nin 12000 yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır.İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.
2
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Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.
3
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Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.