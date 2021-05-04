Göbek büyüdü: Sadece 3 haftada 9 kilo aldı

İlerleyen yaşına rağmen güçlü kasları ve formda görüntüsüyle tanınan ünlü oyuncu Mark Wahlberg yeni filmi için sadece üç hafta içinde 9 kilo aldı. Üstelik biraz daha kilo alması gerekiyor.
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49 yaşındaki oyuncu, Father Stu adlı yeni filmi için sakal ve bıyık da bıraktı. Oyuncu, fiziksel olarak geçirdiği değişimi Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla da gözler önüne serdi.
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Wahlberg yeni filminde bir boksörken rahip olan bir adamı canlandırıyor. Wahlberg, bir yandan egzersizlerini de ihmal etmiyor. Sosyal medya sayfasından takipçilerine bu görümüne nasıl kavuştuğunu da ayrıntılı bir şekilde anlattı.
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Mark Wahlberg, rolü gereği fiziksel görüntüsünü değiştiren tek ünlü değil. İşte rolleri gereği özel bir program uygulayıp kilo alan diğer oyuncular.
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Renee Zellweger, sinemanın en sevilen kahramanlarından biri olan Bridget Jones'u canlandırmak için çok kilo almıştı.
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Bridget Jones'un Günlüğü için incecik görüntüsünü bir kenara bırakan Zellweger, daha sonra kısa sürede eski haline döndü.
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Charlize Theron da kendisine Oscar kazandıran The Monster (Cani) filmi için hem kilo aldı hem de daha bakımsız bir görünüme büründü.
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Charlize Theron, Hollywood'un en güzel kadın yıldızlarından biri.
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Matt Damon, Informant (İspiyoncu) filmi için hatırı sayılır şekilde kilo aldı.
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Damon aslında fiziksel görüntüsüne çok dikkat ediyor.
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Christian Bale, bir değil birçok kez kilo alıp verdi. American Hustler adlı film de bunlardan biriydi. Vice adlı film için de kilo alan Bale, American Psycho için de tanınmayacak kadar zayıflamıştı.
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Christian Bale, Hollywood'un yıllara meydan okuyan erkek oyuncularından biri.
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Usta oyuncu Robert De Niro, Raging Bull (Kızgın Boğa) filminin bazı bölümlerinde inanılmayacak kadar kilolu olarak kamera karşısına geçti.
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De Niro, geçip giden yıllara rağmen formunu koruyor aslında.
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Jared Leto, Chapter 27 filminde, ince yapısına rağmen böylesine tanınmaz bir hale geldi.
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Leto, hem yaşından genç gösteriyor hem de doğal olarak ince yapılı.
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Matthew McConaughey, Gold filmi için bu şekilde kamera karşısına geçti.
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Normalde, gösteri dünyasının en çok spor yapan ve en kaslı ünlülerinden biri.
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George Clooney, Syriana filminde tişörtünden bile belli olan göbeğiyle dikkat çekiyordu.
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O da Hollywood'un her zaman formda olan ünlülerinden biri.