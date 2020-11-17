Gmail kullananlar dikkat: Hepsi silinecek, az zamanınız kaldı

Google tarafından yapılan açıklamalara göre yeni akıllı özellikler ve kişiselleştirme ayarı, şirketin daha önceden kullanıma sunmuş olduğu ve kullanıcıların kişisel verilerini Google veri tabanından silmesini sağlayan özelliğin bir devamı niteliğinde ve şirket, yayınlanacak yeni ayar ile birlikte kullanıcılara Google’daki verilerinin kontrolünü daha da fazla vermiş olacak.