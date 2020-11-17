Gmail kullananlar dikkat: Hepsi silinecek, az zamanınız kaldı
Google'ın milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler e-posta servisi Gmail kullanan herkesi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. Ekranda görürseniz şaşırmayın...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dünyanın en popüler e-posta servislerinden biri olan Gmail'i kullanan herkes için önemli bir gelişme yaşandı.
2
Abone Ol
Gmail kullanan herkes 15 GB ücretsiz alanı kullanabiliyor. Daha üstünde bir kapasite için de para ödemeniz gerekiyor.
3
Abone Ol
Google Fotoğraflar uygulaması ise sınırsız olarak kullanılabiliyor ve tüm fotoğraf ve videolarınızı sınırsız olarak yedekleyebiliyorsunuz. Ancak bu durum değişiyor.
4
Abone Ol
Google Fotoğraflar uygulaması da Gmail'e bağlanıyor. Yani fotoğraf ve videolarınızı artık sınırsız yedekleyemeyeceksiniz.
5
Abone Ol
Diğer bir deyişle gelecek yılın Haziran ayından itibaren Google Fotoğraflar uygulaması ücretli olacak. Peki fotoğraf ve videolarınızın başına ne gelecek?
6
Abone Ol
Eğer fotoğraflarınızı bu süre dolmadan geri çekmezseniz içerikleriniz silinebilecek. Bu nedenle şimdiden yedeklemenizi yapmanızda fayda var.
7
Abone Ol
Diğer yandan Gmail uzun bir aradan sonra kapsamlı bir güncelleme alıyor. Bu güncelleme sonrasında kullanıcılar Gmail'in 'akıllı' işlevlerini devre dışı bırakabilecek.
8
Abone Ol
Gmail kullanıcılarına veri işlemeyi gösteren iki iletişim kutusu gösterilecek. Google, bu özelliklerin her birini ayrı ayrı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yeni ayarın mevcut seçeneklerle birlikte sunulacağını söylüyor.
9
Abone Ol
Google tarafından yapılan açıklamalara göre yeni akıllı özellikler ve kişiselleştirme ayarı, şirketin daha önceden kullanıma sunmuş olduğu ve kullanıcıların kişisel verilerini Google veri tabanından silmesini sağlayan özelliğin bir devamı niteliğinde ve şirket, yayınlanacak yeni ayar ile birlikte kullanıcılara Google’daki verilerinin kontrolünü daha da fazla vermiş olacak.
10
Abone Ol
Google, kullanıcılara Gmail, Chat ve Meet’te akıllı özellikleri açmak/kapatmak ya da Google ürünlerini kullanıcı verileriyle kişiselleştirmek/kişiselleştirmemek için iki ayrı ayar sunacak. Kullanıcılar, bu ayarları açmaları halinde neler olacağını açık bir şekilde görebilecekler. Böylece neye izin verdiklerini ya da vermediklerini açık bir şekilde görebilecekler.
11
Abone Ol
Google'dan inanılmaz İstanbul görüntüleri:
Google, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait...
12
Abone Ol
1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.
Yıl: 1985
13
Abone Ol
Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.
Yıl: 1986
14
Abone Ol
Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor.
Yıl: 1987
15
Abone Ol
Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.
Yıl: 1988
16
Abone Ol
Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor.
Yıl: 1989
17
Abone Ol
Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz.
Yıl: 1990
18
Abone Ol
Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor.
Yıl: 1991
19
Abone Ol
Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor.
Yıl: 1992
20
Abone Ol
Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor.
Yıl: 1993
21
Abone Ol
Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz.
Yıl: 1994
22
Abone Ol
Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır.
Yıl: 1995
23
Abone Ol
Yıl: 1996
Telefondan da rahatça ulaşabileceğiniz bu Google servisine internet üzerinden ulaşmanın herhangi bir ücreti yok.
24
Abone Ol
Yıl: 1997
Google Haritalar temelinde çalıştığı için istediğiniz yılda haritayı durdurarak yakından İstanbul'u inceleme şansına sahipsiniz.
25
Abone Ol
Yıl: 1998
Yani 1984 yılından bu yana herhangi bir yılda haritayı dondurarak o yıl İstanbul dahil dünyanın herhangi bir noktasını görüntüleyebiliyorsunuz.