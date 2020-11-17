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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Fotoğraf: NASA-Google
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 08:38 | 

Gmail kullananlar dikkat: Hepsi silinecek, az zamanınız kaldı

Google'ın milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler e-posta servisi Gmail kullanan herkesi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. Ekranda görürseniz şaşırmayın...

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Dünyanın en popüler e-posta servislerinden biri olan Gmail'i kullanan herkes için önemli bir gelişme yaşandı.

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Gmail kullanan herkes 15 GB ücretsiz alanı kullanabiliyor. Daha üstünde bir kapasite için de para ödemeniz gerekiyor.

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Google Fotoğraflar uygulaması ise sınırsız olarak kullanılabiliyor ve tüm fotoğraf ve videolarınızı sınırsız olarak yedekleyebiliyorsunuz. Ancak bu durum değişiyor.

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Google Fotoğraflar uygulaması da Gmail'e bağlanıyor. Yani fotoğraf ve videolarınızı artık sınırsız yedekleyemeyeceksiniz.

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Diğer bir deyişle gelecek yılın Haziran ayından itibaren Google Fotoğraflar uygulaması ücretli olacak. Peki fotoğraf ve videolarınızın başına ne gelecek?

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Eğer fotoğraflarınızı bu süre dolmadan geri çekmezseniz içerikleriniz silinebilecek. Bu nedenle şimdiden yedeklemenizi yapmanızda fayda var.

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Diğer yandan Gmail uzun bir aradan sonra kapsamlı bir güncelleme alıyor. Bu güncelleme sonrasında kullanıcılar Gmail'in 'akıllı' işlevlerini devre dışı bırakabilecek.

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Gmail kullanıcılarına veri işlemeyi gösteren iki iletişim kutusu gösterilecek. Google, bu özelliklerin her birini ayrı ayrı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yeni ayarın mevcut seçeneklerle birlikte sunulacağını söylüyor.

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Google tarafından yapılan açıklamalara göre yeni akıllı özellikler ve kişiselleştirme ayarı, şirketin daha önceden kullanıma sunmuş olduğu ve kullanıcıların kişisel verilerini Google veri tabanından silmesini sağlayan özelliğin bir devamı niteliğinde ve şirket, yayınlanacak yeni ayar ile birlikte kullanıcılara Google’daki verilerinin kontrolünü daha da fazla vermiş olacak.

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Google, kullanıcılara Gmail, Chat ve Meet’te akıllı özellikleri açmak/kapatmak ya da Google ürünlerini kullanıcı verileriyle kişiselleştirmek/kişiselleştirmemek için iki ayrı ayar sunacak. Kullanıcılar, bu ayarları açmaları halinde neler olacağını açık bir şekilde görebilecekler. Böylece neye izin verdiklerini ya da vermediklerini açık bir şekilde görebilecekler.

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Google'dan inanılmaz İstanbul görüntüleri:

Google, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait...

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1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.

Yıl: 1985

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Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.

Yıl: 1986

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Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor.

Yıl: 1987

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Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.

Yıl: 1988

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Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor.

Yıl: 1989

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Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz.

Yıl: 1990

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Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor.

Yıl: 1991

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Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor.

Yıl: 1992

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Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor.

Yıl: 1993

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Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz.

Yıl: 1994

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Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır.

Yıl: 1995

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Yıl: 1996

Telefondan da rahatça ulaşabileceğiniz bu Google servisine internet üzerinden ulaşmanın herhangi bir ücreti yok.

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Yıl: 1997

Google Haritalar temelinde çalıştığı için istediğiniz yılda haritayı durdurarak yakından İstanbul'u inceleme şansına sahipsiniz.

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Yıl: 1998

Yani 1984 yılından bu yana herhangi bir yılda haritayı dondurarak o yıl İstanbul dahil dünyanın herhangi bir noktasını görüntüleyebiliyorsunuz.

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Yıl: 1999

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Yıl: 2000

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Yıl: 2001

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Yıl: 2002

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Yıl: 2003

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Yıl: 2004

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Yıl: 2005

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Yıl: 2006

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Yıl: 2007

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Yıl: 2008

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Yıl: 2009

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Yıl: 2010

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Yıl: 2011

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Yıl: 2012

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Yıl: 2013

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Yıl: 2014

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Yıl: 2015

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Yıl: 2016

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Yıl: 2017

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Yıl: 2018

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