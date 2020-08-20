Gmail çöktü mü? Mail neden gönderilemiyor?

Gmail'e erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Google'ın popüler e-posta servisine girenler, mail yollamak istediklerinde sıkıntı yaşıyor.Gmail'de yaşanan teknik sorun, kendini mail gönderiminde belli ediyor. Kullanıcılar e-posta yollamak istediklerinde mail'de bulunan içeriğin kaydedilmemiş olabileceği konusunda uyarı ekranı görüyor.Gmail'de bu tip bir hata oluştuğunda mail kesinlikle yollanamıyor ve ilgili mail ya taslağa düşüyor, ya da tamamen siliniyor.Bu nedenle bu tip bir hatayla karşılaştığınızda mutlaka göndereceğiniz iletinin bir yedeğini alın, aksi halde yazdığınız her şeyi kaybedebilirsiniz.Gmail'de yaşanan teknik sorunla ilgili Google'dan henüz bir açıklama yapılmış değil. Peki sorun sadece Türkiye'de mi var?Erişim sorunu, globalde kendini hissettiriyor. Dün akşam saatlerinde başlayan teknik sorunun bugün Türkiye'de de hissedildiği dikkat çekiyor.Gmail'de bazı e-postaların ise sorunsuzca yollandığı görülüyor. Yani her e-posta için bir sorun yaşanmıyor.Gmail'in kısa sürede bu hatayı düzeltmesi bekleniyor.