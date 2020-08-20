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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 08:41 | 

Gmail çöktü mü? Mail neden gönderilemiyor?

Google'ın popüler e-posta servisi Gmail'de erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar e-posta yollamak istediklerinde zaman zaman yollamayı başaramıyor. Peki Gmail'e ne oldu? Gmail çöktü mü?

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Gmail'e erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Google'ın popüler e-posta servisine girenler, mail yollamak istediklerinde sıkıntı yaşıyor.

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Gmail'de yaşanan teknik sorun, kendini mail gönderiminde belli ediyor. Kullanıcılar e-posta yollamak istediklerinde mail'de bulunan içeriğin kaydedilmemiş olabileceği konusunda uyarı ekranı görüyor.

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Gmail'de bu tip bir hata oluştuğunda mail kesinlikle yollanamıyor ve ilgili mail ya taslağa düşüyor, ya da tamamen siliniyor.

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Bu nedenle bu tip bir hatayla karşılaştığınızda mutlaka göndereceğiniz iletinin bir yedeğini alın, aksi halde yazdığınız her şeyi kaybedebilirsiniz.

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Gmail'de yaşanan teknik sorunla ilgili Google'dan henüz bir açıklama yapılmış değil. Peki sorun sadece Türkiye'de mi var?

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Erişim sorunu, globalde kendini hissettiriyor. Dün akşam saatlerinde başlayan teknik sorunun bugün Türkiye'de de hissedildiği dikkat çekiyor.

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Gmail'de bazı e-postaların ise sorunsuzca yollandığı görülüyor. Yani her e-posta için bir sorun yaşanmıyor.

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Gmail'in kısa sürede bu hatayı düzeltmesi bekleniyor.

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