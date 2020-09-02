Gluten nedir? Gluten alerjisi ne demek? İşte gluten bulunan besinler
Son yıllarda gluten, gluten alerjisi, glütensiz beslenme terimlerini çok sık duymaya başladık. Gluten alerjisi olan bireylerde ömür boyu görülen kronik bir alerji ortaya çıkabiliyor. Birçok kişide büyük sorunlara yol açan intoleransa ve çölyak hastalığına yol açabiliyor. Bu nedenle glüten sorunu olanların bazı gıda maddelerini kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Gluten nedir? Gluten alerjisi ne demek? Gluten nelerde var?
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Gluten, buğday içerisinde yer alan ve un öz değerlerini en fazla içeren protein grubudur. Unun içerisinde yaş gluten değeri 28-32 arası ideal olup eksikliği durumunda iyi buğday ile karıştırılarak veya kuru gluten ilavesi ile istenen değerlere ulaşılabilir.
Kuru gluten, buğday nişastası üreticilerinin yakın geçmişe kadar teknoloji yetersizliğinden dolayı elde edilmesi zor olan ancak bugün un sanayi, dayanıklı unlu mamüller, ve balık yemi başta olmak üzere yem sanayinde kullanılan bir sanayi hammaddesi haline gelmiştir.
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GLUTEN ALERJİSİ NE DEMEK?
Gluten, ana tahıl buğday, çavdar ve arpada bulunur. Gluten alerjisi olanlar bu üç tahılı içinde bulunduran ekmek, makarna, bulgur, irmik, kek, börek, kurabiye ve benzerleri yiyecekleri tüketemez. Gluten hassasiyeti ile çölyak hastalığı da farklı şeylerdir. Çölyak hastalığı, gluten intoleransının en şiddetli formu. Kullanımının sınırlı veya kontrollu olması gerekliliği Çölyak hastalığının bu protein grubuna karşı hassasiyetinden kaynaklanmaktadır. Batı ülkelerinde hazır gıdalarda, içindekiler listesinde belirtilmesi gereken belli bir oranın üzerinde risk taşıyan alerjenlerin başındadır.
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GLUTEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ
Şişkinlik İshal/kabızlık Karın ağrıları Baş ağrıları Cilt sorunları Depresyon panik halleri Eklem ve kas problemleri
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GLUTEN BULUNAN BESİNLER
Buğday unu, buğday nişastası, kahverengi un Çavdar, arpa. Ekmek, pide ve lavaş Pasta, kek ve turta Kahvaltılık gevrek Kurabiye, bisküvi ve kraker Baharat karışımları Paketli patates kızartması ve cips Bulgur, kepek, irmik Soslu kuruyemişler Makarna, erişte Et suyu, işlenmiş et