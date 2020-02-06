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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 19:05, /

Virüsü gizli mesajla ilk kez duyurmuştu... Doktor Li yaşamını yitirdi

Coronavirüsünden etkilenen ilk 7 hastayı görüp, yapılan test sonuçlarının ardından bir mesaj yazarak insanları dikkatli olmaları konusunda uyarmaya çalışan doktor Li de virüse yenik düştü... İşte Li Wenliang'ın inanılmaz hikayesi...

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1HER ŞEY MESAJLA BAŞLADI

HER ŞEY MESAJLA BAŞLADI

30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:

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"Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."

3CORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR

CORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR

34 yaşındaki doktor yaptığı testlerin sonucunu görmesinin hemen ardından durumu şu şekilde açıklamıştı: "Hastalık coronavirüsüne benziyor."

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SARS salgını, 2003 yılında Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Pekin hükümetinin salgını örtbas etmeye çalıştığı iddialar arasındaydı...

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Doktor Li, "Sadece üniversitedeki arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştım" ifadelerini kullanmıştı..

6YAZDIĞI MESAJ SAATLER İÇERİSİNDE VİRAL OLDU

YAZDIĞI MESAJ SAATLER İÇERİSİNDE VİRAL OLDU

Ölümcül koronavirüs salgınının merkez üssü Wuhan'da çalışan doktor Li mesajında, arkadaşlarına sevdiklerini özel olarak uyarmalarını söylemişti.

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Ancak birkaç saat içerisinde Li'nin mesajlarının ekran görüntüleri, adı sansürlenmeden viral hale geldi. Li, "Çevrimiçi ortamda dolaştıklarını görünce kontrolüm dışında olduğunu ve muhtemelen cezalandırılacağımı fark ettim" açıklamasında bulunmuştu.

8SUÇLANDI

SUÇLANDI

Mesajın yayılmasının ardından Li, Wuhan polisinin söylenti yayma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve salgının ilk haftalarında bunu yaşayan tek sağlıkçı da o değil.

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Çinli yetkililerin, virüsün başlangıcından itibaren gerçeği söyleyip söylemediklerine bakılmaksızın, salgın hakkındaki bilgileri kontrol altına almak için bir sansür uyguladığı ifade ediliyordu.

10BASKILARLA MÜCADALE

BASKILARLA MÜCADALE

Doktor Li de yazdığı bir mesaj nedeniyle Wuhan polisinin "dedikodu yayma" suçlamasına maruz kaldı ve baskılarla mücadele etmeye çalışmıştı..

11ARTIK O DA HASTA

ARTIK O DA HASTA

Yeni tip coronavirüsü şu ana kadar 564 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu ve 30 bine yakın insana enfekte olmuş durumda bu insanlara doktor Li de dahildi...

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Hastanedeki yoğun bakım yatağından açıklamalarda bulunan Li, virüsün cumartesi günü kendisine de bulaştığını açıklamıştı.

13YENİK DÜŞTÜ

YENİK DÜŞTÜ

Li virüse yenik düştü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin ölümünün ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

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