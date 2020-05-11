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Teknoloji
hurriyet.com.tr/ Fotoğraflar: Alamy - iStock
Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 10:22,

Gizemini koruyan Tunguska patlamasıyla ilgili yeni tahmin

1908 yılında Sibirya'nın Tunguska bölgesindeki gizemli patlama ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve Rus bilim insanları olayla ilgili yeni bir tahminde bulundu.

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Uzun yıllardır tartışma konusu olan ve gizemi bir türlü aydınlatılamayan Tunguska patlamasıyla ilgili Rus bilim insanları yeni bir tahminde bulundu.

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Dünya tarih boyunca çok sayıda felakete şahit oldu. Bunlardan bazıları şehirleri yok eden depremler, bazıları da büyük tsunamiler...

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Bazılarının da gizemi bugün bile çözülebilmiş değil. Ancak, geçtiğimiz günlerde bu gizemli olaylardan biriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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112 yıl önce, 30 Haziran 1908'de, Rusya, tarihinin en büyük patlamalarından birini yaşadı. Sibirya'nın Tunguska bölgesinde meydana gelen patlama yaklaşık bin kilometrelik mesafeden dahi hissedildi ve en az 2 bin kilometrelik alandaki ağaçların tamamı yok oldu.

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Ayrıca, bu patlama dünyadaki gözlem evleri tarafından da kaydedildi ama kaynağı tespit edilemedi. Bu da pek çok iddiayı beraberinde getirdi.

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Bu iddiaların bazıları patlamanın 40-50 megatonluk bir dinamit kütlesinin patlamasına eşdeğer olduğunu ortaya koyuyordu. Patlama gücü dünyanın en büyük hidrojen bombasına denkti.

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Diğer bir iddia ise; bu patlamanın 10-15 megaton gücünde olduğunu gösteriyordu. 100 yıl süren tartışmanın ne zaman son bulacağı bilinmiyor. Ancak, bilim insanları şimdi yeni bir iddiada bulundular. Tahminlere göre, bu büyük patlamanın nedeni asteroid olabilir.

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Rus bilim insanlarının yaptığı açıklamalar, bu patlamanın sebebinin bir asteroid olabileceği yönünde.

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Uzmanlara göre, asteroid büyük bir hızla atmosfere girdi ve 10 ila 15 bin kilometre arasındaki yükseklikten geçip gitti. Bu geçiş de Tunguska Olay'ına neden oldu.

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Bilim insaları hazırladıkları bir makalede, atmosfere giren asteroidin 100 ila 200 metre çapında ve saniyede 20 kilometre hızında olduğunu belirtiyorlar.

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Fakat, bu ifadelerin hepsi birer tahmin ve bu olayı aydınlatmaya yetmiyor.

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