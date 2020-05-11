Gizemini koruyan Tunguska patlamasıyla ilgili yeni tahmin

Diğer bir iddia ise; bu patlamanın 10-15 megaton gücünde olduğunu gösteriyordu. 100 yıl süren tartışmanın ne zaman son bulacağı bilinmiyor. Ancak, bilim insanları şimdi yeni bir iddiada bulundular. Tahminlere göre, bu büyük patlamanın nedeni asteroid olabilir.