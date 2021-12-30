Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer hakkında bilgiler
Açık sözlülüğle bilinen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, zayıfladıktan sonra bambaşka bir görünüme ulaştı. 2,5 ayda 40 kilo veren Gizem Tuncer, konuk olduğu 2.Sayfa programında samimi tavırlarıyla ve zaman zaman kırdığı potlarla dikkat çekti. Peki, Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gizem Tuncer şarkıları ve merak edilenler...
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer son olarak verdiği kilolala gündeme gelmişti. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Gizem Tuncer, katıldığı magazin programında rahat tavırlarıyla dikkat çekti. İşte 2,5 ayda 40 kilo veren Gizem Tuncer hakkında merak edilenler ve son hali...
GİZEM TUNCER KİMDİR?
Gizem Tuncer 1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelmiştir, aslen Şanlıurfalıdır. Usta Sanatçı Mahmut Tuncer’in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer’dir.
Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü kazanarak tamamladı. Lise eğitimi sırasında Erol Sayan'dan nota, usül ve nazariyat dersleri de alan Gizem, aynı zamanda kendisinin de son öğrencisi oldu.
Üniversitede Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazanan Gizem; Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma şansı yakaladı. İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 sene boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik etti.
Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü kazanarak tamamladı. Lise eğitimi sırasında Erol Sayan'dan nota, usül ve nazariyat dersleri de alan Gizem, aynı zamanda kendisinin de son öğrencisi oldu.
Üniversitede Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazanan Gizem; Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma şansı yakaladı. İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 sene boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik etti.
Aşk Uykusu EP’si ile müzik dünyasına giriş yapmış ve babasının yolunda ilerlemeye karar vermiştir. Tuncer, Son olarak Tabu isimli şarkısıyla çok beğenildi.
40 Kilo veren Gizem Tuncer geçtiğimiz günlerde, “Yumurta yiyerek zayıfladım. Sabahları 3, öğlen 4, akşam da midemin aldığı kadar yumurta yedim. İşin özü ağzını tutabilmek” açıklamasında bulunmuştu.
40 Kilo veren Gizem Tuncer geçtiğimiz günlerde, “Yumurta yiyerek zayıfladım. Sabahları 3, öğlen 4, akşam da midemin aldığı kadar yumurta yedim. İşin özü ağzını tutabilmek” açıklamasında bulunmuştu.