Gizem Güven "5 yaşında enkazdan çıktım" İzmir depremi Türkiye’yi derinden sarstı.

KAPILAR PATLAMIŞ ◊ Berk Atan: Annemin, babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Deprem çok uzun sürmüş. Binamız sağlam, fakat evlerin kapıları ve camları patlamış. Çok kötüymüş. Kendilerini güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun.

◊ Mustafa Ceceli: İzmir’imize geçmiş olsun.

◊ Kaan Yıldırım: Geçmiş olsun İzmir.

◊ Hadise: Çok geçmiş olsun.

◊ Ferzan Özpetek: İzmir, Türkiye’nin en güzel ve en ilerici şehirlerinden biri. İzmir için dua edin.

◊ Göksel: İzmir ve çevresindeki deprem çok ciddi, geçmiş olsun. Kimsenin canına zarar gelmemesini diliyoruz.

