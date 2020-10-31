Gizem Güven "5 yaşında enkazdan çıktım" İzmir depremi Türkiye’yi derinden sarstı.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye’yi derinden sarstı. Çok sayıda ünlü isim, haber duyulur duyulmaz sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yayınladı. O isimler arasında depreme İzmir’de yakalananlar da vardı.
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İzmir'de yaşanan depremin ardından oyuncu Gizem Güven, 21 yıl önce yaşadığı kabus dolu günü hatırladı... 1999 Büyük Marmara Depremi'ne 5 yaşında aile ziyareti için gittikleri Gökcük'te yakalanan oyuncu, o günlerde gazetede çıkmış haberini paylaşarak "Enkaz içinden çıkmış bir insan olarak en hassas olduğum konu... 5 yaşındaydım ama asla unutmam. Tekrarı yaşanmasın...Herkese çok geçmiş olsun" yazdı.
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◊ Türkan Şoray: Geçmiş olsun İzmir. ◊ Acun Ilıcalı: Depremi hisseden ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız onlarla. ◊ Harun Tekin: Çok ciddi bir deprem, maalesef ciddi etkileri olabilir. Zor bir gün. Güzel İzmir, umalım bu günü mümkün olan en az acıyla atlatalım. ◊ Ferhat Göçer: Canım yandı haberi duyduğumda. Dua ediyorum kimseye bir şey olmasın diye.
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BİTMEYECEK SANDIK
◊ Niran Ünsal: İzmir Alsancak’ta eşimle birlikte otelde yaşadık depremi. Hiç bitmeyecek zannettik. Memleketimin güzel insanları, hepimize geçmiş olsun. ◊ Ebru Gündeş: İzmir’im geçmiş olsun. ◊ Haluk Levent: AHBAP ekipleri yola çıktı. Ben de başlarında olacağım. ◊ Tarkan: İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm bölge halkına çok geçmiş olsun. ◊ Simge Sağın: Geçmiş olsun İzmir. ◊ Mustafa Üstündağ: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah milletimize tekrarını yaşatmasın.
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◊ Yonca Evcimik: Geçmiş olsun İzmir. Zorda olan herkese acil şifalar diliyorum. ◊ Ezgi Şenler: Deprem görüntülerini lütfen paylaşmayın. Psikolojilerini düşünün birazcık ne olur. AKUT ve AFAD paylaşımlarını paylaşın.
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KAPILAR PATLAMIŞ
◊ Berk Atan: Annemin, babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Deprem çok uzun sürmüş. Binamız sağlam, fakat evlerin kapıları ve camları patlamış. Çok kötüymüş. Kendilerini güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. ◊ Mustafa Ceceli: İzmir’imize geçmiş olsun. ◊ Kaan Yıldırım: Geçmiş olsun İzmir. ◊ Hadise: Çok geçmiş olsun. ◊ Ferzan Özpetek: İzmir, Türkiye’nin en güzel ve en ilerici şehirlerinden biri. İzmir için dua edin. ◊ Göksel: İzmir ve çevresindeki deprem çok ciddi, geçmiş olsun. Kimsenin canına zarar gelmemesini diliyoruz.
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DUMANLAR YÜKSELDİ
◊ Edis: Geçmiş olsun hepimize. İzmir’deyim, hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Herkes iyidir umarım. ◊ Ezgi Mola: Herkese çok geçmiş olsun, görüntüler çok üzücü. ◊ Filiz Akın: Biz Bodrum’da bayağı hissettik. İzmir’de bazı bölgelerden dumanlar yükseliyor. Umarız bu kadarla geçmiş olsun. ◊ Burcu Biricik: Ahh canım İzmir. Depremden, selden etkilenen herkese, her yere büyük geçmiş olsun. Çok çok üzücü.
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BALKONDAN ATLADIK
◊ Hayko Cepkin: Bulunduğumuz bölge (Kuşadası) şu an için stabil. Ama merkezlerden üzen haberler alınıyor. Hepimize geçmiş olsun. ◊ Aslı Zen: Yıkılan evler var. Biz de balkondan atladık. Giriş kattan bahçeye. Hâlâ titriyoruz. ◊ Cenk Eren: Ablam Seferihisar’da. Allah’a şükür ulaştım, durumu iyi. Herkese tekrar geçmiş olsun. ◊ Leman Sam: Tsunami olmuş, umarım barınaklar yüksek yerdedir. Böyle bir afete tel örgü içinde yakalanmak korkunç. ◊ Yıldız Tilbe: Geçmiş olsun İzmir, Allah beterinden korusun her yeri.
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DUA EDİYORUZ
◊ Gökhan Tepe: Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerim. Dualarımız kurtulmayı bekleyenler için. ◊ Tuba Büyüküstün: UNICEF olarak İzmir depreminde yakınlarını kaybeden ailelere en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ◊ Hatice Aslan: Tüm İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun. Dilerim daha büyük acılar yaşanmaması için bu acı hepimize bir kez daha uyarı olsun. Ülkemiz maalesef deprem kuşağında. ◊ Ayşegül Aldinç: Ah canım İzmir... Kul dünyevi hırslarla bu binaları yapmış, Allah nasıl bilirse öyle yapsın. ◊ Çağan Irmak: Geçmiş olsun İzmir’im. Ben ve ailem iyiyiz. Zorunlu olmadıkça şebekeleri meşgul etmeyin. Birbirimize yardım edelim.