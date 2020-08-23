Giresun’daki sel felaketinde son dakika gelişmeleri: Giresun sel felaketinde kaç kişi kayboldu?
Giresun’daki sel felaketinde son dakika gelişmeler... Giresun’daki sel felaketinin etkileri sürüyor. Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Jandarma ekipleri yol girişinde önlem alarak, bölgeye yaya ve araçların geçişine izin vermezken, belediye ekipleri de çalışma yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Peki, Giresun sel felaketinde son durum ne? Giresun sel felaketinde kaç kişi kayboldu? İşte Giresun’daki sel felaketinde son dakika gelişmeleri…
Giresun’daki sel felaketinden son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.Sağanak nedeniyle Bulancak ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bulancak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yaptı. Yağlıdere, Çanakçı ve Güce ilçelerinde de mahalle ve köy yollarında küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi. İşte Giresun sel felaketinde yaşananlar ve son durum...
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