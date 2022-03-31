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Giresun'da sahura kaçta kalkılacak? İlk iftar saat kaçta? 2022 Giresun sahur ve iftar vakitleri

#Ramazan#Giresun#İftar

2022 Ramazan ayının başlamasına artık kısa bir süre kala iftar ve sahur saatlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Giresun'da ilk sahur ve iftar saati şehirde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur ve iftar vakitlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Giresun'da ilk sahura saat kaçta kalkacak? İlk iftar saat kaçta?

1/3Giresunda sahura kaçta kalkılacak İlk iftar saat kaçta 2022 Giresun sahur ve iftar vakitleri

Giresun'da yaşayan vatandaşlar 2022 sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Giresun'da sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanı sıra Giresun'da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği soruların yanıtı ve Giresun Ramazan imsakiyesi...

2/3GİRESUN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

GİRESUN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Giresunlu vatandaşların bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Giresunlu vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor.

İmsakiyede yer alan bilgilere göre Giresun ilk sahur saat 04:34 ilk iftar ise 18:59'da yapılacak. İlk teravih namazının saati ise 20:18 olacak.

3/3İMSAK NEDİR

İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

 

 

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#Ramazan#Giresun#İftar