Gündem Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/KEŞAP (Giresun), (DHA) Haber Giriş: 07 Ocak 2021 - 09:21 | 07 Ocak 2021 - 09:21

Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet

Giresun’un Keşap ilçesindeki Fındıklı Mahallesi’nde aç kalan kurt sürüleri nedeniyle tedirginlik yaşanıyor. Mahallede tüfek ve baltalarla nöbet tutmaya başlayan vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Mehmet Gürsu ise, "1 aydır yol boyu gezen kurt olduğunu söylüyorlardı. Sonra kurtlarla karşılaşmalar oldu. Milletin hayvanlarını yedi kurtlar. Bir yere gidecek olsak kalabalık gitmeye çalışıyoruz ki kurt bizi yemesin. Hayvanları olanlar oldukça tedirgin. Kimse evinden çıkamaz oldu.'' dedi.