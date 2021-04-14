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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 16:46 | 

Giresun iftar vakti 2021: Giresun'da iftara ne kadar kaldı? Giresun imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Giresun iftar saati, akşam saatleri yaklaşırken gündemde yer almaya devam ediyor. Giresun iftar vakti ile gündemde yer alıyor. Giresun'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 14 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ikinci iftarı ile oruç ibadetine devam edecek olan kent sakinleri, Giresun iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Giresun'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Giresun iftar ve sahur vakti bilgileri

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1

Giresun iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Giresun iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Giresun imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

GİRESUN İFTAR SAATİ 2021

Giresun iftar saati 19.11 olacak. Giresun'da teravih saati ise 20.36 olarak eda edilecek.

GİRESUN İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

2

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:1319:1020:35*
214.04.202104:1119:1120:36
315.04.202104:0919:1220:38
416.04.202104:0719:1420:39
517.04.202104:0519:1520:41
618.04.202104:0319:1620:42
719.04.202104:0219:1720:43
820.04.202104:0019:1820:45
921.04.202103:5819:1920:46
1022.04.202103:5619:2020:48
1123.04.202103:5419:2120:49
1224.04.202103:5219:2220:51
1325.04.202103:5019:2320:52
1426.04.202103:4819:2420:54
1527.04.202103:4719:2520:55
1628.04.202103:4519:2620:57
1729.04.202103:4319:2720:58
1830.04.202103:4119:2821:00
1901.05.202103:3919:2921:01
2002.05.202103:3819:3021:03
2103.05.202103:3619:3121:04
2204.05.202103:3419:3321:06
2305.05.202103:3219:3421:07
2406.05.202103:3119:3521:09
2507.05.202103:2919:3621:10
2608.05.202103:2719:3721:12**
2709.05.202103:2519:3821:13
2810.05.202103:2419:3921:15
2911.05.202103:2219:4021:16
3012.05.202103:2119:4121:18***


Diğer illerin iftar saatlerini görüntülemek için lütfenburaya tıklayın

3

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 3- 9 Nisa tarihli, illere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Doğu Karadenizden en fazla vaka artışı Bayburtta yaşanırken, azaldığı tek şehir ise Samsun oldu. Vakaların bir önceki haftaya göre yükseldiği Trabzon’da, İl Sağlık Müdür Dr. Hakan Usta, Lütfen kurallara uymayanların farkındalığını ve uyumunu sağlayalım da bayramı ağız tadıyla yapalım dedi.

4

İllere göre haftalık 100 bin kişide koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Doğu Karadeniz’de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il Bayburt oldu. Bayburtta 244,17 olan vaka sayısı 472,47e yükselerek yaklaşık ikiye katlandı.

Son haftalarda vaka oranlarında ciddi artış gösteren bölgede Trabzonda vaka oranı 353,49dan 359,28e, Rizede 404,81den 453,31e, Artvinde 164,60tan 223,60a, Gümüşhanede 206,07den 239,23e, Orduda 459,94ten 501,71e, Giresunda ise 503,88den 591,01e yükseldi. Bölgede vakalarda düşünün gözlendiği tek şehir ise Samsun oldu. Samsunda 100 binde 678,72 olan vaka oranı 645,17ye geriledi.

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