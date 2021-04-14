Giresun iftar vakti 2021: Giresun'da iftara ne kadar kaldı? Giresun imsakiye ve sahur vakti bilgileri

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 3- 9 Nisa tarihli, illere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Doğu Karadenizden en fazla vaka artışı Bayburtta yaşanırken, azaldığı tek şehir ise Samsun oldu. Vakaların bir önceki haftaya göre yükseldiği Trabzon’da, İl Sağlık Müdür Dr. Hakan Usta, Lütfen kurallara uymayanların farkındalığını ve uyumunu sağlayalım da bayramı ağız tadıyla yapalım dedi.