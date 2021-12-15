Gilaburu nedir, faydaları neler? İşte gilaburu meyvesinin faydaları ve kullanım alanları

Eşsiz sağlık değeriyle 'Kırmızı Altın' olarak nitelendirilen gilaburu şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde "gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü" gibi çeşitli isimlerle anılan gilaburu, içeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak da anılıyor.