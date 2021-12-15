Gilaburu nedir, faydaları neler? İşte gilaburu meyvesinin faydaları ve kullanım alanları
Bünyan ilçesinde yetişen ve geçen yıl coğrafi tescili alınan gilaburu gilaburu, ekim ayı içerisinde toplanıyor ve 1 aylık bir süre içerisinde toplanır. Böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği ile ün yapan gilaburu, 160-170 tür içeren Viburnum cinsinin bir üyesidir. Bu cins içinde, yaklaşık 5 tür içeren Opulus alt bölümünde sınıflandırılır. İşte gilaburu meyvesinin faydaları ve kullanım alanları
Eşsiz sağlık değeriyle 'Kırmızı Altın' olarak nitelendirilen gilaburu şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde "gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü" gibi çeşitli isimlerle anılan gilaburu, içeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak da anılıyor.
Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için bidon ve şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak, meyve suyu şeklinde içiliyor. Meyve çok asitli tadından ötürü az miktarda yenerek tüketilebilir; jöle yapımında kullanılabilir.
"Gilaburu" bitkisi faydaları
"Gilaburu" bitkisi, böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasıyla eczanelerde takviye edici gıda olarak satılıyor.
Yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburu ve gilaburu suyu böbrek hastalıklarına, astım, romatizma, yüksek tansiyon, kabakulak, uyku bozukluğu gibi sorunlara iyi geliyor.
Gilaburu kabuğunun kramplara ve kas gerginliklerine iyi geldiği söylenmektedir.
Yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburu ve gilaburu suyu böbrek hastalıklarına, astım, romatizma, yüksek tansiyon, kabakulak, uyku bozukluğu gibi sorunlara iyi geliyor.
Gilaburu kabuğunun kramplara ve kas gerginliklerine iyi geldiği söylenmektedir.