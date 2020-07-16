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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 09:50,

Gigi karnını gösterdi

İlk bebeğine hamile olan Gigi Hadid ilk kez büyüyen karnını gözler önüne serdi.

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1BEBEK GELİYOR
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BEBEK GELİYOR

One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile yeniden barışan ve bir bebek bekleyen Gigi Hadid, ilk kez giderek büyüyen karnını gözler önüne serdi.

2ANNESİNİN ÇİFTLİĞİNDE
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ANNESİNİN ÇİFTLİĞİNDE

25 yaşındaki Hadid hamileliğini, annesi Yolanda Foster'ın çiftliğinde geçiriyor. Koronavirüs karantinasının başında çiftliğe giden Hadid, Zayn Malik ile bir bebek beklediklerini de oradan duyurmuştu.

3KİTABINI TANITTI
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KİTABINI TANITTI

Hadid, bugüne kadar ne hamile olarak görüntülendi ne de kendisi sosyal medyada bu konuyu öne çıkaran bir paylaşım yaptı. Fakat, V Magazine ile birlikte hazırladığı kitabın tanıtımı için çektiği videoyu Instagram hesabından tanıtırken iyice büyüyen karnını da gözler önüne serdi. 

4AİLE ÜYELERİNE FOTOĞRAF GÖNDERİYOR
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AİLE ÜYELERİNE FOTOĞRAF GÖNDERİYOR

Giydiği yeşil- beyaz kareli gömleğinin açık kalan bölümünden karnı görünen Hadid, aslında hamileliğinin aşamalarını gözler önüne seren fotoğraflar çekip aile üyelerine ve arkadaşlarına gönderdiğini söyledi.

5GÜNLÜK TUTUYOR
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GÜNLÜK TUTUYOR

Gigi Hadid, hamileliği sürecinde bir günlük tuttuğunu da açıkladı.

6AYRILIP BARIŞTILAR
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AYRILIP BARIŞTILAR

Zayn Malik ile Gigi Hadid, ilişkilerini bitirdikten sonra birbirlerine bir şans daha vermişlerdi. Koronairüs pandemisinin ilk dönemlerinde de Hadid ve Malik'in bir bebek beklediği duyuldu.

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