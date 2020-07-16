Gigi karnını gösterdi

KİTABINI TANITTI Hadid, bugüne kadar ne hamile olarak görüntülendi ne de kendisi sosyal medyada bu konuyu öne çıkaran bir paylaşım yaptı. Fakat, V Magazine ile birlikte hazırladığı kitabın tanıtımı için çektiği videoyu Instagram hesabından tanıtırken iyice büyüyen karnını da gözler önüne serdi.